很多人都知道，要去中國就得先裝個翻牆軟體才能瀏覽 GFW 牆外自由世界的各式資訊，不過大部分的免費軟體或服務不是速度太慢、連線不穩不然就亂跳廣告，有些還只有電腦版，沒法支援智慧型手機。後來，大家漸漸開始自建或租用其他付費 VPN 服務來應變。

所謂的 VPN 指的是 Virtual Private Network（虛擬私人網路），透過各種加密協定在既有的網際網路上用較安全的方式來傳輸訊息，以達到不被偷窺、監控、阻擋、盜取資料或匿蹤…等目的。

其實 VPN 的用途非常廣泛，就算你不在沒有自由、沒有人權的中國，平常在路邊借用不知道誰提供的免費 Wifi 或其他不想被監控的使用環境（譬如用公司網路卻不想被紀錄上網或聊天訊息），都可以透過 VPN 加密通道的方式來規避。

除此之外，「匿蹤」也是一個很大的需求， 如果你不希望一連上網站、BT、迅雷、P2P 或其他什麼電視盒就被紀錄真實 IP 位置，而導致其他隱私或安全問題的話，透過某些 VPN 服務一樣可以幫我們避掉許多困擾。

以下介紹一個相當受歡迎的 VPN 服務 VyprVPN，對未付費的使用者提供高達 1GB 的免費流量，可支援 Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Apple TV, Android TV, OpenELEC, QNAP NAS…. 等多種裝置與作業系統。

VyprVPN 提供 PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN 與 Chameleon 等不同形式與等級的加密協定，並可自行選擇各家 DNS 伺服器或 VyprVPN 自己的 VyprDNS 服務，能更有效地掌控隱私與網路安全。

其中付費進階版才有的獨家 256 位元加密 Chameleon 技術則更能有效防止中國 GWF 的封鎖（在 VPN 廠商一片哀嚎的同時似乎還沒什麼災情），且頻寬與速度都還不錯，讓大家能輕鬆瀏覽 Facebook, Twitter, 維基百科與 YouTube 影片。

VyprVPN 的 VPN 伺服器遍佈全球，提供包含台灣、日本、美國、澳洲、加拿大、韓國、香港、澳門、新加坡、泰國、越南、菲律賓… 等數十個國家與城市的機房，我們可隨時依照 Ping 值選擇網路速度較快的機房，或直接讓程式自動選取最佳伺服器、自動連線。

比較特別的是 Kill Switch 這功能，可在 VyprVPN 連上 VPN 伺服器之前完全禁止電腦或手機對外連線，達到完全零暴露的防護，當然記得讓 VyprVPN 程式在開機時自動啟動並自動連線才會比較有用。

而 VyprVPN 網站上也明確標示不監控使用者的訊息且不會禁止 BT 或 P2P 的流量，實際測試過下載速度還算不錯（雖然有些檔案沒有直連來得快），電視盒、YouTube 及其他影音直播的部分則相當順暢，沒什麼問題。

使用方法：

第1步 請在軟體上點註冊或「按這裡」註冊一個新帳號，安裝好軟體、啟動後，輸入你的帳號密碼登入。

第2步 順利註冊、登入後，我們可看到 VyprVPN 視窗中會顯示目前的 IP 位址，點一下「連接」按鈕，即可自動連線到速度最快的 VPN 伺服器（以目前所在地為主）。

或者也可以按一下右邊的小按鈕，自行挑選你要的伺服器，或按「顯示所有服務器的地址…」，列出全球數十個國家、城市的伺服器來自己選。

第3步 順利連線之後，我們可以看到 IP 位址已經改變了，其他應用程式要對外連線時都會以此 IP 連上網路。