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計時器也要搞個擬真貓！Cat Timer 喵喵叫提醒你（Android）

「Cat Timer」根本就是來擄獲愛貓族的，計時器不好好做自己，硬是加入了超可愛的擬真貓，計時的時候在畫面上盯著人看，等太久時還會打個哈欠、舔舔小手、擦擦臉的，完全可以拿來放空舒壓用。

不過它也沒有忘記它的本業，可手動設定需要的時間，最多 60 分鐘，還沒開始計時貓咪會在畫面的場景中四處走動，偶爾還會抓抓牆壁磨磨爪子，不然就是趴著看夕陽，當啟動計時器後，鏡頭就會拉近，讓你可以清楚看見貓咪的一舉一動，牠也會乖乖的注意時間，當時間到時，就會開始喵喵叫提醒你囉！

每次進入程式都可能看見不同的天色，貓咪的花色也有多種不同的變化，這部份是隨機產生的，無法手動選擇，讓每次的計時都像拆驚喜包一樣有趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Cat Timer
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：castor-09
  • 官方網站：http://castot09.seesaa.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cat Timer」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

計時器還沒啟動時，貓咪會在後面的場景中走動或是趴下休息、磨磨爪子。點擊下方的上下箭頭即可設定需要的時間，設定好後按下「START」開始倒數計時。

 

在計時的時候貓咪就會拉近，雖然不是真的貓但看起來好萌哦！時間到時就會不斷的喵喵叫，直到按下「STOP」才會停止。

 

每次進入會出現的天色與貓咪都是隨機的唷！

 

 

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