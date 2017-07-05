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HappyCow 全球超過 180 國素食餐廳、小吃搜尋器（iPhone, Android）

現在台灣的素食主義者要外食可說是比以前要容易的多，很多餐廳即使不是主打素食菜，在菜單上都至少會提供素食顧客一些餐點的選擇，但若是到了國外，想要找純素食的餐廳或小吃應該就不比在台灣方便了，這時當然就要有請廣大的網友提供意見啦！

「HappyCow」是一款素食餐廳、小吃的搜尋器，內容涵蓋全球超過 180 個國家的資訊，無論你在任何的國家只要打開程式，就能立即搜尋附近的素食餐廳。搜尋的類別分為純素食、素食、有提供素食的餐廳/小吃店以及有販售生機商品、健康食品的店鋪，可依需求來設定條件，也可綜合顯示附近所有的相關店家位置。

每間餐廳店家基本會顯示地址、地圖導航、目前是否營業中，有些也會提供電話、網站、FB 粉絲專頁，另外還有熱心網友會上傳照片或留下評語供其他人參考，雖然絕大部份都是英文，但至少在世界各地人生地不熟的地方覓食時，可以少踩點雷哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

可使用四種條件搜尋素食餐廳，也可以點下方的「顯示附近一切」將所有相關的店家都列出來。會依距離遠近排列，並在清單中顯示評價星數。

 

點擊右上角的「地球」可切換成地圖模式。點入有興趣的店家，就能查看相關的資訊。

 

包含地址、電話、營業時間、網站、粉絲專頁，還可連結到 Google 地圖使用導航功能，也可以看到其他人提供的照片或評語唷！

 

付費版本還有更多功能可以使用，可保存資訊離線觀看哦！

 

 

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