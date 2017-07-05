在網路上常常可以看到＂克隆＂兩個字，其實就是從英文的 Clone 音譯來的，是複製的意思，如果在 App 名稱上看到這個字，通常就是可以用來拍複製人的照片或影片的程式，在一張照片中同一個人可以出現很多次，看起來就像是多胞胎一樣，很有趣！

「DMD Clone」就是這樣的 App，而且它十分的好操作，只要預先將場景、人物的位置安排好，拍照時保持手機的穩定度，在拍照完成之前盡可能維持場景的一致性，如果可以的話最好將手機固定架在一個地方，這樣拍出來的照片才會看起來更完美。

如果只有一個人的話，程式有提供自拍定時器，從 0.5 秒、2 秒、5 秒到 10 秒的間隔時間可選擇，或也可以開啟口哨模式，利用口哨聲來操控快門，最少需拍攝 3 張照片，最多則可合成 7 張，也就是一張照片中最多可以出現 7 個你！拍好後還可點選隱藏其中不想要的複製人哦！

不過在安排位置時要注意兩個位置之間距離不要太靠近，盡量不要有重疊的狀況，不然很容易就會出現破綻。放暑假如果不知道該玩什麼，就玩玩這個吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DMD Clone

DMD Clone 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dermandar

Dermandar 官方網站： http://www.dmdclone.com/

http://www.dmdclone.com/ 軟體性質： iOS 限時免費中 / Android 為免費軟體

iOS 限時免費中 / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 在開始前先將手機架好後，就可以開始拍了，點擊「相機」即可按下快門。

第2步 拍下第一張後，就會呈現半透明的狀態，讓你可以參考第一張的位置擺出下一張的位置。下方可調整透明度。

第3步 以此類推拍下超過三張後，在右側就會出現「V」，按下它即完成拍照。

第4步 在此步驟可檢查有沒有不太成功的影像，如果有的話點擊它即可隱藏。

第5步 確定影像後，就可以由左側選單中選擇儲存到相簿或是分享。

第6步 點擊左側的「M」可切換成手動模式，可設定自拍定時器及拍攝張數，點擊就能循環切換。「哨子」圖示則可開啟口哨模式。