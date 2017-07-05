AnyMusic 是一個相當簡單且特別的音樂播放器，你的電腦裡不需儲存任何音樂檔，全部影音內容通通都是自取網路上。要聽歌的時候就直接在方框中輸入曲名、歌手或其他關鍵字，就能直接播放或下載。

其實 AnyMusic 的主要功能就是從 Facebook 跟 YouTube 網站上下載影片檔並轉成 MP3 音樂檔，只要你能找得到、可以公開瀏覽的影片就能下載成 MP3 放到電腦或手機裡面聽。

除了一首一首抓，如果你搜尋某個歌單或播放清單的標題，還能直接下載整個播放清單的全部歌曲。不過很奇怪的是，它並不是把歌單裡的歌曲一首一首分開下載，而是全部塞在一個 MP3 音樂檔裡，就是一個一兩百 MB 的檔案一次播個兩小時不間斷。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AnyMusic

AnyMusic 軟體版本： 2.0.3

2.0.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版（未註冊可全功能使用 14 天）

試用版（未註冊可全功能使用 14 天） 檔案大小： 31.7MB

31.7MB 系統支援： Windows, Mac

Windows, Mac 官方網站： https://www.amoyshare.com

https://www.amoyshare.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 AnyMusic 軟體、啟動後，直接在「Find Music」頁面中輸入你要聽的歌，再按搜尋按鈕，找到後可以按「Play」播放，或按「Download」按鈕下載歌曲。

第2步 下載時有三種格式讓我們選，不知道選什麼的話就點「MP3」，按了之後就可以直接下載。

第3步 「Video to MP3」的部分則可貼上 Facebook 影片網址，收看或下載成 MP3 音樂檔。