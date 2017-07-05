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AnyMusic v2.0.3 下載 FB, Youtube 影片、轉成 MP3 音樂檔

AnyMusic 是一個相當簡單且特別的音樂播放器，你的電腦裡不需儲存任何音樂檔，全部影音內容通通都是自取網路上。要聽歌的時候就直接在方框中輸入曲名、歌手或其他關鍵字，就能直接播放或下載。

其實 AnyMusic 的主要功能就是從 Facebook 跟 YouTube 網站上下載影片檔並轉成 MP3 音樂檔，只要你能找得到、可以公開瀏覽的影片就能下載成 MP3 放到電腦或手機裡面聽。

除了一首一首抓，如果你搜尋某個歌單或播放清單的標題，還能直接下載整個播放清單的全部歌曲。不過很奇怪的是，它並不是把歌單裡的歌曲一首一首分開下載，而是全部塞在一個 MP3 音樂檔裡，就是一個一兩百 MB 的檔案一次播個兩小時不間斷。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AnyMusic
  • 軟體版本：2.0.3
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版（未註冊可全功能使用 14 天）
  • 檔案大小：31.7MB
  • 系統支援：Windows, Mac
  • 官方網站：https://www.amoyshare.com
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  安裝好 AnyMusic 軟體、啟動後，直接在「Find Music」頁面中輸入你要聽的歌，再按搜尋按鈕，找到後可以按「Play」播放，或按「Download」按鈕下載歌曲。

 

第2步  下載時有三種格式讓我們選，不知道選什麼的話就點「MP3」，按了之後就可以直接下載。

 

 

第3步  「Video to MP3」的部分則可貼上 Facebook 影片網址，收看或下載成 MP3 音樂檔。

 

 

 

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