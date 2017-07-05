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經典遊戲重現江湖！「小朋友上/下樓梯」單人、雙打都行！（Android）

六、七年級生對於「小朋友上樓梯」跟「小朋友下樓梯」這兩款網路 Flash 遊戲應該都不陌生，玩起來超刺激，尤其是過到越多階時，心臟簡直就快要跳出來，但最印象深刻的應該就是那失敗時的慘叫聲吧！

如果想回味一下，在 Google Play 裡也可以下載到這兩款經典的遊戲，雖然畫面與機關的設計有一些不同，不過玩法是一樣的，「小朋友上樓梯」只要長按畫面就能累積角色的能量，放開就會跳起；「小朋友下樓梯」則是透過點擊畫面左右箭頭控制角色行進的方向。

可選擇一個人玩、兩個人玩或是兩個人感情不好的玩（嗯？），因為其中的對戰模式是透過兩人的競爭來進行的，例如看誰先踩到對方的頭或是誰走的快就能贏得比賽。而除了經典模式外，另外還有輪轉地域、天搖地動、彈跳世界……等多種關卡模式可以選擇唷！

開發者還設計了任務機制，只要完成指定條件就能獲得星星，累積足夠的星星即可解鎖更多不同造型的角色，但無論角色如何的變化，那慘叫聲都是不變的哦！XD 一起回到過去挑戰一下吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：小朋友上樓梯 / 小朋友下樓梯
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：NtoN Ltd.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載上樓梯下樓梯

 

遊戲畫面：

不論是上樓還下樓都有單人、雙人及對戰三種遊戲模式，有多種的關卡場景可選擇。笑臉是經典模式可無限次數玩，其它的每玩一次就需等待一段時間才能再玩。點擊「PLAY」就可以開始挑戰啦！

 

「小朋友上樓梯」長按畫面任一處即可累積左上角的能量條，放開手後就可讓角色跳起。一路向上爬，看看你能爬到第幾階，一失足落到沒有平台的地方就 GG 了。

 

如果是選擇兩人模式或對戰模式，就會將畫面分割成兩個部份，一人按一邊控制自己的角色。對戰模式的玩法比較不同，是看誰先踩到對方的頭兩次即獲勝。

 

遊戲有提供多種的任務，只要完成即可拿到相對應的星星數，累積足夠的星星就可以去購買新的角色哦！

 

「小朋友下樓梯」上面的尖刺天花板會一直下降，被刺到或踩到尖刺就會失血，失血過多或踩空的話一樣會 GG。使用左右箭頭即可控制角色移動，但若選擇雙人模式，會玩的相當複雜，因為光按鈕就佔去一半的畫面，還要記得自己的顏色，然後按鈕的排列方式，需要再習慣一下才有辦法玩啊～～～

 

 

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