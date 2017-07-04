《Sago Mini》是一間專為學齡前兒童製作遊戲 App 與玩具的公司，在 Google Play 與 Apple Store 裡都有上架許多適合 2~5 歲小小孩玩的遊戲 App，大部份需付費購買，不過也有開放幾款可免費下載使用。

而「Sago Mini 遊戲世界」是將所有開發且獲獎的 20 多款遊戲全都集合在這個 App 當中，其中的 friend（小小伙伴）、dress up（寶寶裝扮樂）與 forest flyer（森林鳥兒）可永久免費玩，不需上網即可使用。

雖然僅開放三款遊戲可以免費玩，但其實裡頭隱藏著許多的小遊戲，例如小小伙伴裡，一共分為五個角色，每次可隨意選擇其中一角，然後這個主角就可以到其他伙伴的家裡拜訪，每次進去玩的遊戲都不一樣，重複率不高，能維持一定的新鮮感。

遊戲裡沒有任何的語言、文字，也沒有特定的玩法，用手指東點點西拉拉的就能發現有趣的地方，就像挖寶一樣，再搭配上有趣的音效，讓小孩們不容易玩膩唷！不過「Sago Mini 遊戲世界」目前只有提供 iOS 版本，Android 使用者只能先個別下載想玩的遊戲囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sago Mini 遊戲世界

Sago Mini 遊戲世界 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sago Sago

Sago Sago 官方網站： https://sagomini.com/

https://sagomini.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sago Mini 遊戲世界」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

每次開啟程式如果有新加入的遊戲就會看到通知，點擊「X」即可進入。

點擊左右兩側可切換選取不同的遊戲，也可以點擊下方展開遊戲選單。只有彩色圖案的才能免費玩，其餘則需付費才能使用唷！

以「friend」（小小伙伴）為例，每次進入都可以選擇不同的角色。

然後就可以點擊螢幕控制角色去拜訪其他的朋友（點擊門鈴圖示）。

遊戲的類型很多元，即使是重複拜訪同一位朋友也會玩到不同的遊戲。

另外還有「dress up」與「forest flyer」也都蠻有趣的哦！