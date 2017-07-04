雖然現在各家電信網路吃到飽的方案費率越來越低，但相信還是有很多人沒辦行動網路或是只選擇有限定流量的方案來使用，畢竟現在有提供無線網路服務的店家越來越普遍，出門在外幾乎不用擔心沒網路可用。

通常我們都是到了一個定點，才會打開手機的 WiFi 功能搜尋一下有沒有免費 WiFi 可以用，但如果可以事先知道哪裡有免費 WiFi 熱點的話，對於行程的安排就可以做更有效率的規劃了，除了在 Google Play 裡有些相關的 App 可以使用外，現在行動版本的 Facebook 也加入了此功能唷！

只要開啟「尋找 Wi-Fi」就能立即幫你找出所在位置周邊所有提供免費 WiFi 的店家或場所（似乎不包含 iTaiwan、Taipei Free……等公共區域免費無線上網熱點），並可連結 Google 導航功能直接帶你走到目的地，想了解更多的話，也有提供相關的粉絲專頁供你參考。

不過這個功能還是必須在網路連線下才能使用，但搜尋範圍不限於所在位置附近，可拖曳移動地圖進行搜尋，所以還蠻適合在旅行前事先查看景點周圍的 WiFi 熱點，或是手機本身有（沒吃到飽的）行動網路的人使用，另外用來找有提供免費網路的咖啡店也超方便的，有需要的朋友可以用看看囉！



使用方法：

iPhone 與 Android 版本「尋找 Wi-Fi」的位置有一點點不太一樣。Android 版本點入右上角的選單功能，然後展開「應用程式」的「顯示全部」，在清單中就能看到「尋找 Wi-Fi」。

初次啟用需允許 Facebook 存取定位紀錄，然後就能看到附近的 WiFi 熱點囉！

點擊可選擇「瀏覽粉絲專頁」或「規劃路線」，還可切換成「地圖」模式，更容易了解各熱點的位置遠近。

如果想要查看其它縣市地區的 WiFi 熱點，可直接拖動地圖到指定的區域後，點擊上方的「搜尋這個地區」即可查詢到囉！

iPhone 版本的話，一樣先點入右下角的選單，然後在「探索」底下就可以找到「尋找 Wi-Fi」啦！