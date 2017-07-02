在台灣每兩個月就可以來一場又悲又喜的統一發票對獎活動，雖然沒中是很常見的事，但許多人都還是會抱著希望來對獎，好像只要中個兩百元就會覺得這兩個月的錢果然沒白花（嗯？）。

而這對獎的方式每個人都有自己的一套，有人記尾數、有人記倒數第三位，想用最快的方式知道自己是否就是那千萬的幸運兒，但我想應該也有人什麼都不記，喜歡一張一張慢慢的對，延長享受對獎的樂趣。

不過如果你想快狠準又懶得記號碼的話，也許可以來試試「發票快速掃描器」這款 App，當需要對發票時，只要打開它，然後將發票一張一張的送到它面前，就能快速對獎並直接在畫面上顯示出是否有中獎以及中了多少錢。

傳統發票與電子發票皆可使用，不過傳統發票的部份是透過辨識數字來進行對獎，有可能會受到燈光、發票印刷的清晰度……等問題所影響（例如我在測試時，9 會辨識成 8。），建議開啟閃光燈或移動到光線充足的環境下使用。電子發票的話是掃條碼的就不會有此問題，也會檢查是否有過期或未開獎的發票，傳統發票就只能自行肉眼判斷了。

不論使用哪一款的發票對獎 App，在準確度上一定都會有人不放心，若會擔心的話，還是靠自己好自在，或是可以給這些 App 一個機會，讓它們經過幾期的驗證，確定沒問題再放心交給它們也是一種方式哦！

現在進入七月又到了要準備對獎的時刻，一、二月發票還沒對的，快找出來對，不然就要過期啦～～～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 發票快速掃描器

發票快速掃描器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Ron Mevissen

Ron Mevissen 官方網站： http://ronmevissen.com/fast-invoice-scanner

http://ronmevissen.com/fast-invoice-scanner 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 須連網更新獎號，可離線對獎。

須連網更新獎號，可離線對獎。 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「發票快速掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式會自動更新最近一期的獎號，接著就可以將發票放在鏡頭前，程式即會自動辨識獎號並顯示中獎金額。右邊的發票辨識就有點突槌，應該是 35970840 被辨識成 35870840，但再重覆辨識就又正確了。猜想是發票號碼跟底部的紫色太相近，且 9 的印刷字與 8 長的有一點點像的關係。

電子發票則是掃條碼的，就不用擔心辨識錯誤的問題，一樣會直接在上頭顯示中獎金額。在下方可開關閃光燈與自動對焦功能，「細節」則可查看近兩期的中獎獎號。