「Mr. Catt」是一款故事情境、畫面、配樂與音效都十分唯美的方塊消除遊戲，與一般的三消遊戲玩法略有不同，更需要靜靜思考耗費腦力的遊戲。

玩家需幫助故事中的黑貓在尋找白貓的旅途中收集星星，並將星空再次點亮。遊戲分為十二個章節，開放前四章節可任意挑戰，第五章節之後就需靠所累積的皇冠或是使用星幣來解鎖。另外還有一個活動關卡加上教學，目前總共有將近 700 個關卡數。

關卡挑戰不計時間，但有限制步數，玩家需利用下方所提供的顏色方塊擺放到遊戲區中，最終目的就是要將遊戲區中所有的星星方塊全數消除即可過關，相同顏色的三個方塊連成一線才能消除，一次消除越多的方塊將可產生更多有用的消除道具，像是流星、雷星、彩星……等，運用得宜就能幫助一口氣消除大量的方塊。

隨著遊戲的進行，將會出現許多的故事片段，這些故事都會被收集到「追憶走廊」裡，讓玩家可以從頭到尾串連起來就像在閱讀故事書一樣逐步走入情境當中，至於黑貓最後會不會成功找到白貓呢？就留給各位來尋找答案了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mr. Catt

Mr. Catt 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： ZPLAY

ZPLAY 官方網站： http://zplay.com/

http://zplay.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲畫面設計的十分精緻看起來很療癒，搭配優美的配樂玩起來相當享受。點入遊戲故事就此展開，跟著文字導引一起進入「Mr. Catt」的世界吧！

最初會先經過一連串的教學關卡，跟著貓爪的指示一步步了解玩法。將下方的方塊拖曳擺放在適當的位置後，再點擊一下即可啟動消除。

再做一次相同的動作，將畫面上所有的星星都消除掉即可過關。

而過關時可開啟寶箱獎勵，有時是生命，有時是星幣，有時還可能獲得道具哦！

過關依分數的多寡可拿到 1~3 個皇冠，累積一定數量就能解鎖新的章節。慢慢的將所有關卡都解開吧！

在擺放方塊時要注意，三個同色的連成一線才能消除，而一次消除五個以上就可以產生威力方塊，有機會可一次消除大量的方塊！另外，將所有想放入的方塊都擺好後再一起點擊消除，就能獲得連擊的加分唷！

教學關結束後就可以正式進入第一章，第五章之後需使用皇冠或是星幣來解鎖，這兩種東西在過關後都有機會獲得。

在「星空商店」裡星幣也可以用來購買道具。右上角的「追憶走廊」則會保存所有已出現的故事片段，可以當成故事書來看唷！