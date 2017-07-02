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Clip2Comic 動動手指把鏡頭裡的世界全都漫畫化（iPhone, iPad）

美肌開過頭的照片越看越膩嗎？那就動動手指用「Clip2Comic」把相機鏡頭裡的世界全都變成漫畫吧！

它的功能不複雜，編輯後的效果挺不錯的，只提供八種漫畫濾鏡，五款針對人像，三款則是設計給風景照用的，不過並沒有硬性的使用規定，套用後只要看的順眼都可隨意使用。其中有些筆觸細膩，有些灑脫不羈，還有兩款黑白色系的濾鏡可選用。

如果沒有特殊的要求，單純套入濾鏡後其實就可以儲存分享了，但若再經過手動微調亮度、對比或是飽和度，那麼將可以突顯更多的細節或是增加整體的層次感唷！除了編輯現成的照片外，也可用來拍照或錄影，在拍攝的同時就能挑選想要的濾鏡，讓動態影片也能直接變成動漫哦！

程式為免費下載，不過其中有兩個工具是需另外付費購買的，分別是「Retouch」（潤飾）及「Deform」（變形），可以增加漫畫圖像邊緣的線條感，或是加上誇張的變形讓人像看起來更有漫畫的感覺，雖然需付費才能存檔但仍有開放免費試用。

效果如下圖，不過變形工具需要多加練習調整，就可以玩出很多不錯的笑果哦！

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Clip2Comic
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：DigitalMasterpieces GmbH
  • 官方網站：http://www.digitalmasterpieces.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Clip2Comic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式預設顯示相簿照片，可由下方切換成拍照或錄影功能。在拍攝前可左右滑動選取濾鏡效果。

 

拍照或選擇照片後可由下方選擇不同的濾鏡效果。

 

最下方可切換到編輯功能，可裁切、調整亮度/對比/飽和度，呈現更多細節與層次。

 

其中「Retouch」與「Deform」為上鎖狀態，但仍可點入試用。「Retouch」可在需要的地方加上描邊線條或是讓圖像更細緻。

 

「Deform」則可加入變形效果，有三種變形工具，有的需用手指推，有的則需兩指斜拉，另外還有一個是可以讓局部還原的工具，可以用來調整變形的效果。

 

完成後按右上角的「Save」即可儲存。不過免費版會加上浮水印，想去除的話就需付費囉！

 

偶爾玩點不一樣的也不錯！是不是有種《W 兩個世界》的感覺呢？

 

如果用來拍攝影片的話，效果就會像下面的影片這樣。

 

 

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