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新版 Safari 我最愛的功能：自動進入【閱讀模式】

前一陣子在蘋果的 WWDC 發佈會中其實就有介紹到下一代 macOS High Sierra 作業系統的新特性與各種創新功能，不過一直到這兩天我才又想到要把 Safari Technology Preview 瀏覽器挖出來看看…

除了瀏覽網頁的速度的確有比之前快一些之外，還發現了一些新的貼心設計。

其中最讓人喜愛的就是 Apple 把一些跟網站有關的個別設定全部整合在同一個「Websites」分頁中，裡面包含了 Reader, Content Blockers, Auto-Play, Page Zoom, Camera, Microphone, Location 與 Notifications 等，可讓我們針對不同網站個別開啟或關閉閱讀模式、擋廣告、停用自動播放、頁面放大、是否允許攝影鏡頭/麥克風/位置偵測與通知功能…等，整個變得好方便。

其中我最愛的就是自動進入「閱讀模式」的功能，只要勾選之後，下次再開啟同一個網站時，便會自動以「Reader」來顯示頁面內容，不用再擔心一堆網站版面亂七八糟、字體太小或廣告嚇死人… 等問題。

一點開，就是閱讀模式，爽！

 

  • 軟體名稱：Safari Technology Preview
  • 軟體下載：按這裡
  • 軟體說明：這是 Mac 電腦專用、開發中的 Safari 瀏覽器，之後在 macOS High Sierra 新版作業系統中會內建此軟體。

使用方法：

第1步  瀏覽網站時，在網址列點一下滑鼠右鍵，再按「Settings for This Website…」。

 

第2步  接著會出現一個小選單，可自行勾選、設定是否自動進入閱讀模式、是否針對此站開啟 Content blockers 功能、是否放大或縮小顯示、是否禁止自動播放以及是否允許相機/麥克風/位置偵測… 等權限。

 

 

第3步  另外，我們也可以按「Command」+「,」開啟 Safari 的設定選單，在「Websites」頁面中針對各個功能做調整。

 

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