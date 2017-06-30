喜歡挑戰腦力的朋友，這款「Windin」肯定會讓你愛不釋手。小時候大家應該都玩過大風吹的團康遊戲，每次唸完「大風吹，吹什麼？」的時候，總是最令人緊張的時刻，因為聽到與自己相關的條件時，就是必須起身搶位置的時候，不過「Windin」沒那麼刺激，它考驗的是玩家的智力，而且蠻耐玩的哦！

在 5×5 的棋盤中，玩家每次需放入兩組上下疊在一起的寶石，放置完成就會刮起大風，將疊在上方的寶石依風向吹入空格中，有三個以上顏色相同的寶石排列在一起即可消除，如果吹風時旁邊沒有空格，則會維持重疊的狀態。

遊戲可以一直進行到沒有空格為止，不過只要拿到一定程度的高分就能解鎖道具，可以幫助你增加累積高分的機會唷！像是改變風向、翻轉寶石、指定消除……等，但想拿到這些道具真的可能比登天還難了！有興趣的朋友就一起來挑戰一下自我吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Windin

Windin 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： no-pact

no-pact 官方網站： http://nopact.com/presskit/sheet.php?p=windin

http://nopact.com/presskit/sheet.php?p=windin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Windin」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲預設為英語，可先點入設定切換成需要的語系。

一開始會遊戲教學，將下方的兩組寶石移動到上方的空格中，接著就會刮風將上方的寶石吹到旁邊的空格中。

當三個以上的寶石連在一起時即可消除，若是疊在一起的寶石則以上面的寶石為主。

上方的營火會提醒你風的方向，畫面中也會有葉子順著風向飛過，如左圖風是向左吹的，那麼下方的寶石該怎麼擺呢？我選擇擺在右下角跟左中的位置，這樣風吹時就可以將右下的紅寶石向左吹而左中的藍寶石則不會動，這樣一次就可消除兩組。一次消除越多，可獲得更多的加分哦！每回合都有 3 次反悔的機會，可在下方點擊使用。

當遊戲進行到空格都被填滿且無法消除任何寶石時，即會結束遊戲。

得到某一程度的分數就可以解鎖下方的道具，例如「側風」可改變風向。但想解鎖並不容易哦！需要有點耐心跟智慧啊～～～