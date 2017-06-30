「JPLANG」是由日本東京外國語大學所開發的日本語線上學習教材，分為初級日本語及中級日本語，在初級的部份提供 12 種語言，其中也包含繁體中文。初級內容從基礎的自我介紹方式開始教學，搭配簡單的動畫並提供真人發音，學習過程生動不枯燥。

而在唸日文時重音的位置是相當重要的，有些詞句重音放錯地方的話，表達出來的意思或情緒就會不同，網站在所有的詞彙、對話、句子的部份，全都有附上假名外並會標示出重音位置，使用者在自學時，就可以配合真人發音學習使用。

初級一共分為 28 堂課，中級則有 21 堂，每堂課都分別提供會話、文法、演練、會話練習、聽力、閱讀以及詞彙七種學習單元，所提供的學習、練習方式十分豐富，同樣的內容可選擇隱藏假名文字、不顯示重音或翻譯，也可以選擇要扮演對話中的某一個角色，將該角色的音檔關閉即可與另一人進行對話練習。

不過文法的部份雖然都有詳細的中文解說，但老實說要一個完全都沒有基礎的人只靠「JPLANG」來自學，真的可能會一知半解，但若是曾學習過日文想複習一下或是日文的初學者就蠻適合用來做為在學校、補習班之外的輔助學習工具哦！



網站畫面：

開啟網站可看到初級與中級的課程選項，初級的部份有多種語言可選擇。點入需要的語言後就可以開始學習囉！

左側有課程列表，可選擇自己想學習的部份。右半部則是課程內容，會搭配動畫來學習，在右上角可播放完整的對話內容。如果想扮演其中一角，可選擇關閉某個角色的音檔。下方會列出對話內容，如果有想特別練習其中一句，可在每個角色或每句前方選擇單獨播放或隱藏文字。右側也有一些功能選項可使用，請見下圖說明。

在上方可切換學習單元，文法的部份都有附上中文說明唷！

演練的話可先由右上方播放練習內容，下方會提供幾個題目讓你練習套用到句型中，點擊紅色按鈕則可查看正確答案。

會話練習、聽力、閱讀以及詞彙，操作方式都差不多。

如果想要保留學習記錄的話，可在首頁左側點擊「Register」，填寫相關的欄位資料後，就可以成為網站的一員。

加入後只要你登入帳號進行線上學習，它就會幫你記錄進度，黃色代表已學習，藍色則是尚未學到的部份唷！