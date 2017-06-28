「Rainbow Love」是一款可以幫照片加入各種彩虹濾鏡的照片編輯程式，風格比一般同類型 App 所提供的濾鏡看起來更加夢幻搶眼，雖然以彩虹為主題，但卻有各種不同的變化，有些可以看到具體的彩虹，有些則是幻化成薄霧般淡淡的覆蓋在照片上頭。

除了彩虹外，還有月亮、夢幻、地球、黃昏……等多種主題，套用後可調整濾鏡的強度，針對照片本身也可進行亮度、對比、灰階等調整。在「Rainbow Love」中還有許多的手繪貼圖，其中也包含藝術文字的部份，可適當運用在照片當中，增加視覺上的豐富度。

若內建的藝術文字內容都不適用，手動輸入也有提供很多的特殊英文字體可使用，字體顏色相當特別，不是一般常見的調色盤，而是將各種素材圖片套用在字體上，這會讓文字看起來有更多不同的變化唷！想讓照片美美的看起來超夢幻的話，試試吧！



哦！對了，如果想做個英文版的長輩圖，它也會是個不錯的選擇哦…（逃）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rainbow Love

Rainbow Love 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Love is All Around, LLC

Love is All Around, LLC 官方網站： http://www.rainbowloveapp.com/

http://www.rainbowloveapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Rainbow Love」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

如果想做超有質感的英文版長輩圖可以選擇「QUOTE CARDS」，裡頭有十多種主題背景圖可選擇。選擇後再加入文字的部份即可。

若是要編輯照片就選擇「YOUR PHOTOS」，拍照或由相簿選取照片。

接著就可以加入濾鏡、藝術貼圖或是文字。濾鏡的部份都蠻不錯的，左右滑動可以看更多，不過免費版本有使用上的限制，部份濾鏡不開放使用。

選定濾鏡後，如果不再做任何調整就按「APPLY」回主選單。或也可以點入「EDIT」就能水平翻轉、旋轉或是調整濾鏡的強度，最下方則可調整照片的亮度、對比、灰階……等，調整完畢就按下「SAVE ALL」儲存效果。

「ART」裡有不少的主題貼圖，每個主題都有多種選擇，有些是藝術文字，有些是細框、花紋，有些是手繪貼圖，質感都很不錯。

加入貼圖後，可調整大小、旋轉角度及透明度。

若選擇加入文字，有多種的特殊字體可選擇，文字顏色的部份，更是建議一定要玩一下，會讓文字看起來更有變化。但不支援輸入中文字哦！

完成後按下「SAVE」即可選擇儲存或分享。