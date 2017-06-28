如果你有螢幕錄影的需求，常常需要拿圖表或股市走勢圖畫來畫去標重點、講故事，但總覺得在電腦上用滑鼠比手畫腳並不是那麼方便… 可以試試看 DU Recorder 這軟體，直接在 Android 手機或平板上面錄影、錄音。

跟其他簡易版的錄影軟體不同的是，DU Recorder 除了一般螢幕畫面的錄影功能之外，還提供了一個相當簡單好用的影片編輯工具，可以幫我們修剪、裁切不要的片段、旋轉畫面、設定背景音樂、上字幕、加背景圖…等等。甚至還提供了影片合併、影片轉 Gif 動畫與圖檔編輯、圖檔拼貼… 等功能。

而在錄影時，可依照需求設定錄影畫面的影片品質、解析度與 FPS 更新頻率，更能設定是否同步錄音或以子母畫面的方式側錄前、後鏡頭的影像。此外還特別提供了「搖動手機以停止錄影」的功能，方便在我們隱藏了螢幕錄影的控制按鈕後，用比較方便的方式中斷錄影並存檔。

如果你有塗鴉、畫圈圈、畫重點或在螢幕使用螢光筆之類工具的需求，也可以在錄影前啟用「畫筆」功能，並開啟「顯示觸控」，這樣手指頭點在螢幕上的哪個位置都會有一個小圈圈來提示我們。方便我們在講解一些圖表、凸顯重要資訊時，可以更聚焦在你要講的項目上。

重點來了，DU Recorder 完全免費、沒有應用程式內購也沒有浮水印的干擾（手動關閉即可），相容於 Android 手機與平板，不須 Root 即可使用，是一個相當難得的好用工具。







▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DU Recorder

DU Recorder 軟體版本： 1.4.3.1

1.4.3.1 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 官方網站： DU Recorder

DU Recorder 軟體下載： 在 Android 手機中開啟 Google Play 軟體商店，搜尋「DU Recorder」關鍵字即可下載安裝。或「按這裡」透過網站遠端安裝。

使用方法：

第1步 在 Android 手機或平板安裝好 DU Recorder 應用程式並啟動後，我可以在螢幕右側的邊緣看到一個橘色小點，點一下 DU Recorder 圖示，會開啟一個小選單以便執行錄影、進入程式主畫面、開啟「錄製工具箱」或擷取手機畫面。

「錄製工具箱」的部分可以快速啓閉攝影鏡頭、畫筆、GIF錄製、觸控提示點與是否顯示浮水印…等功能。

第2步 如果你有啟用「畫筆」功能的話，螢幕左側的邊緣會出現一個畫筆的圖示，點一下畫筆圖示即可進入塗鴉模式。我們可以隨時用手指頭在上面塗寫、圈選或做各種標記，並可任意更換線條的粗細與色彩。

畫完要存檔的話就按一下相機按鈕，按最右側的「X」則可退出塗鴉模式。

第3步 進入 DU Recorder 的程式主畫面，可以在最左邊的選單看到目前已經錄好的影片，按一下各個影片的編輯按鈕，即可進入編輯模式。

影片編輯工具提供修剪、移除中間、新增背景音樂、新增字幕、設定背景畫面、裁切、旋轉影片…等多種功能。

第4步 另外還有其他合併影片、影片轉 GIF 動畫與圖片拼接…等功能，更方便的是還能直接透過 Wifi 將檔案傳到電腦裡。

第5步 其他設定，我們可以依照自己的需求調整影片的解析度、影片品質、FPS、錄音…. 等各種設定。