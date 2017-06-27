現在的小朋友體重過重的越來越多，但要他們運動減肥並不容易，因此「加菲貓健康日記」就出現了！程式中所有的場景設計、任務成就全都圍繞著加菲貓，可吸引小朋友跟著牠一起走路或跑步，透過累積步數就能解鎖更多加菲的朋友一起運動，跑步的畫面中就會越來越熱鬧，目前最多可同時出現 5 位唷！

累積步數的同時也可轉換成金幣，而這些朋友將能幫助加快收集金幣的速度，累積的金幣可用來幫加菲買新衣服，也可以向歐弟（阿的）挑戰追逐賽。開啟 GPS 按下挑戰，就準備往門外衝，只要在限時內追上歐弟就能獲得獎金哦！

不過這款趣味的計步器雖然有統計功能，可記錄步數、距離、卡路里以及時間，但目前僅適合當做遊戲來看待，並不能算是一款認真的計步 App，因為計步時必須一直開著 App，而且步數計算的準確度並不高，在原地不動瘋狂的搖晃手機步數也會增加。

另外若開著程式放著不理它，過一陣子回來還會自動增加步數及收集金幣，根本就是放置型遊戲啊！XD 目前開放 14 天免費試用，之後如果還想繼續的話，每個月的費用是台幣 150 元（嗯…），並可獲得個人化的訓練計劃。

依目前的功能及月費機制看來，要用來加強小孩的運動量似乎不太合適，看看喜歡加菲貓的朋友有沒有機會被它擄獲吧！真要給小朋友增加運動量的話，陪他們一起跑步、騎腳踏車或健行郊遊……等，會不會更有效果呢？



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 加菲貓健康日記

加菲貓健康日記 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Web Prancer

Web Prancer 官方網站： https://www.webprancer.com/

https://www.webprancer.com/ 軟體性質： 免費軟體（試用 14 天）

免費軟體（試用 14 天） 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

每次開啟程式都會出現警語，要使用者在走路或跑步時都要留意周遭的狀況。點入就可以看到加菲啦！

累積步數就能陸續解鎖新的朋友，在左上角有進度圖可以參考。15 步就能加入加菲的主人老姜。（翻成阿北啊！好不習慣）

解鎖越多的朋友就能更加快收集金幣的速度哦！

在「商店」裡可以幫加菲買新衣，下方可瀏覽目前有的各種造型，但什麼時候才能穿到它們，全看你金幣賺的有多快。

點擊右側的「粉紅購物袋」才能買新衣服，而且會買到什麼……不知道，我想大概就是慢慢累積金幣的數量可以買到越豪華的衣服吧！

解鎖到歐弟的時候，可以點擊牠挑戰追逐賽。必須開啟 GPS 功能並花費 10 枚金幣，然後打開家門，按下「GO」。

有 30 秒的時間可以追歐弟，依花費的時間可以獲得相對應的獎賞，最後還是沒追到的話，至少都有 11 枚金幣可以領。

程式也有統計功能，可以天或星期查詢。不過僅有 14 天的試用期唷！

開著程式放著不管，再次回到程式時就會自動增加步數與金幣。