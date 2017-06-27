在以前那個沒有智慧型手機、線上遊戲還沒那麼流行、爸媽又不給養寵物的年代，許多人都曾養過所謂的電子雞，一個只有三顆按鈕看起來超級無敵陽春的掌上型遊戲，但卻相當有樂趣，雖然那裡面沒有真的雞，但它肚子餓了會叫、沒認真養會死掉，讓很多小學生的童年都有了陰影（嗯？）。

如果你超懷念的，搞不好在家裡的某個角落還能挖到陳年的電子雞，找出來換上電池回味一下吧！若沒有也可以下載「Hatchi」直接在手機裡就可以養了，畫面整個還原度超高，一樣是養不是雞的電子雞，從一顆蛋開始，會養到什麼性別雖然不可預期，但未來會長成什麼樣子則全都取決於你是如何照顧它的哦！

寵物有幾個數值可以參考，包含飢餓度、清潔度、智力、活力、能量與快樂指數，可依這幾個數值的多寡決定它需要做什麼，可以餵食、幫它洗澡、陪它玩遊戲、看書、丟球……等，小遊戲的部份有很多可以玩，還能透過玩遊戲賺取金幣，用來購買食物、更多樣化的背景圖……等，讓遊戲看起來更豐富好玩，想要懷舊一下的朋友可以試試唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hatchi

Hatchi 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Portable Pixels

Portable Pixels 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「HATCH AN EGG」即可點破蛋獲得一隻寵物。

幫它取個名字，然後開始養它吧！

上方可以看到它的各項指數，數值太低時，就快點餵餵它、幫它洗澡、陪它玩。

陪玩的部份除了可以給它看看書、玩玩球外，還有六種小遊戲與跑酷遊戲。

透過玩遊戲還可以賺取金幣。

跑酷遊戲是透過點擊螢幕讓寵物彈跳，閃避尖刺或懸崖，收集鑽石走到終點時就可以轉換成金幣唷！可無限次的重玩，也是個賺金幣的好方法。連擊可跳的更高哦！

能量不夠的時候，就把燈關掉讓它休息一下。在上方也有一些功能，像是可以更換背景圖，不過需存到足夠的金幣才能解鎖使用。