身為熱血的動漫迷，生活周遭肯定到處都能看到相關的物品，像是吊飾、手機殼、手機桌布、海報、人偶模型……等，光是看著就很有滿足感，那分享出去的照片呢？怎麼可以沒有動漫的風格？
「Funny 動漫貼紙」就是專為動漫迷設計的貼紙相機 App，提供的貼紙主題包含進擊的巨人、火影忍者還有海賊王，另外還有特別為主角漩渦嗚人、宇智波佐助、魯夫各別推出獨立的主題，以及 Q 版人物貼紙設計，選擇性相當多哦！
操作方式十分簡單，挑選想要的貼紙後，只要縮放、旋轉、移動貼紙到適當的位置即可，搭配照片中的場景、人物位置，讓動漫人物可以跟照片中的景物產生互動效果，發揮創意就能玩出更多不同的樂趣唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Funny 動漫貼紙
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Feng Zhou
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Funny 動漫貼紙」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
可選擇拍照或由相簿選取照片。點擊下方的「＋」即可展開貼紙選單，或是在畫面任一處雙擊也可喚出選單。
主要有進擊的巨人、火影忍者與海賊王三部動漫主題，另外還有 Q 版以及一些忍術特效可以使用。
加入貼紙後可調整大小、旋轉角度以及移動位置。
完成後點擊最右側的按鈕即可儲存到相簿中，還可選擇其它分享方式。
因為程式只支援儲存全版的圖片，所以如果照片未滿版就會自動填入背景圖，由下方也可開啟背景選單，可切換其它喜歡的背景哦！
發揮創意就能利用動漫人物玩出更有多趣的梗！我想狗狗應該覺得自己業障重吧！背上站了好多人啊～～～