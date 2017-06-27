身為熱血的動漫迷，生活周遭肯定到處都能看到相關的物品，像是吊飾、手機殼、手機桌布、海報、人偶模型……等，光是看著就很有滿足感，那分享出去的照片呢？怎麼可以沒有動漫的風格？

「Funny 動漫貼紙」就是專為動漫迷設計的貼紙相機 App，提供的貼紙主題包含進擊的巨人、火影忍者還有海賊王，另外還有特別為主角漩渦嗚人、宇智波佐助、魯夫各別推出獨立的主題，以及 Q 版人物貼紙設計，選擇性相當多哦！

操作方式十分簡單，挑選想要的貼紙後，只要縮放、旋轉、移動貼紙到適當的位置即可，搭配照片中的場景、人物位置，讓動漫人物可以跟照片中的景物產生互動效果，發揮創意就能玩出更多不同的樂趣唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Funny 動漫貼紙

Funny 動漫貼紙 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Feng Zhou

Feng Zhou 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Funny 動漫貼紙」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可選擇拍照或由相簿選取照片。點擊下方的「＋」即可展開貼紙選單，或是在畫面任一處雙擊也可喚出選單。

主要有進擊的巨人、火影忍者與海賊王三部動漫主題，另外還有 Q 版以及一些忍術特效可以使用。

加入貼紙後可調整大小、旋轉角度以及移動位置。

完成後點擊最右側的按鈕即可儲存到相簿中，還可選擇其它分享方式。

因為程式只支援儲存全版的圖片，所以如果照片未滿版就會自動填入背景圖，由下方也可開啟背景選單，可切換其它喜歡的背景哦！

發揮創意就能利用動漫人物玩出更有多趣的梗！我想狗狗應該覺得自己業障重吧！背上站了好多人啊～～～