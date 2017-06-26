自拍照總是同一個角度，然後美肌開到最大？「Emolfi」要來幫你的照片加點特別的料，玩出不同的樂趣！

它號稱是一款最有同理心的拍照 App，拍照後會程式會自動判斷照片中的人物表情，是開心、幸福、難過還是生氣……等，接著就會將人物進行完美的去背，加上特殊的背景或是符合情緒的表情符號、貼圖，有時甚至會加入動畫特效，在完成前絕對想不到會變成什麼樣，整個就像在開驚喜包一樣。

沒有什麼困難的操作方式，你要做的就是拍照張、做個表情，也可直接由相簿選擇照片來進行合成，如果覺得程式判斷的情緒不對，只要手動切換成正確的情緒，程式就會再次自動生成符合情緒的特效。

當前產生的效果不喜歡的話，也可再隨機產生其它相同情緒的特效，完成後就能直接分享到 Facebook、Messenger、Instagram……等，也可選擇儲存到相簿中哦！下次有人問你今天心情如何，就用「Emolfi」拍張照傳給他吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Emolfi

Emolfi 軟體語言： 英文

英文 開發人員： VicMan LLC

VicMan LLC 官方網站： http://pho.to/

http://pho.to/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.1 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 拍照時要記得，做些可以表達情緒的表情，如果像下面那樣無聊的表情，是不行的啊！這樣就一點都不有趣了！

第2步 擺出符合心情的表情，然後按下拍照鈕，或由下方選擇相簿中的照片，接著等待程式來解讀你的情緒。

第3步 解讀出來後，就會自動隨機套用與情緒相符的動畫特效、表情貼圖……等。如果覺得程式解讀不太正確，可點擊「Wrong?」來選擇其它可能的情緒。

第4步 或是覺得套用的特效不是很喜歡，也可以按下「ANOTHER LOOK」更換其它的特效。點擊「SAVE」則可選擇儲存或分享。

左邊為原圖，合成的效果相當不錯，去背效果可以說是極盡完美。

偶爾也會出現動畫特效，但可遇不可求哦！