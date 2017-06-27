《少年 Jump》是由日本集英社所發行的漫畫雜誌，日前與「MediBang」漫畫/插畫網站合作推出的漫畫製作軟體「JUMP PAINT」已可在 Apple Store 與 Google Play 下載，PC 版本在官方網站中也能免費安裝使用。

以漫畫製作為主，提供多種畫筆類型，包含 G 筆尖、圓筆尖、中空筆、點畫、水彩、壓克力……等，另有不少的網點、背景素材可供創作者免費使用。作品可同步至雲端，方便在不同裝置間編輯同一檔案，增加更多創作的可能。

繪畫介面的設計如同「MediBang Paint」，功能其實蠻多的，但不用擔心如何使用，在官方網站上有各種的使用方法講座可查詢哦！在 App 內也有提供動畫教學可參考。

針對初學者「JUMP PAINT」推出了「Challenge Jump」及「Jump 漫畫講座」單元。在「Challenge Jump」裡提供 Jump 作家的原創繪畫供使用者練習，從畫分鏡、打草稿到描繪人物角色線稿，各取一部作品為樣本，可一邊觀摩一邊練習；而「Jump 漫畫講座」則有多位作家所分享的各種創作技巧可學習。

透過「JUMP PAINT」創作者也可將自己繪製的漫畫作品投稿至 MediBang，透過審查將有可能獲得獎金與刊登在《少年 Jump》上的機會唷！相關的說明在 App 裡都能查詢到，有心想成為漫畫創作者的朋友都應該嘗試看看。



操作畫面：

以下截圖以 iOS 版本為例。主要分為三個部份，練習、創作與投稿。在練習的部份，分為畫分鏡、打草稿與描繪人物角色線稿。每個單元都有樣本可參考學習，若要使用此功能必須申請 MediBang 帳號唷！

程式會有基本的教學，其餘更詳細的在官方網站中都可以查詢的到。在程式左側清單中的「使用方法動畫」也可以看到一些。

接著就可以參考樣本描繪練習囉！

在右上角的圖示可開啟教學講座，學習一些漫畫的相關知識。如果想保存練習結果，可點擊左上角開啟選單，選擇「另存新檔」。

在「Jump 漫畫講座」裡可以看到作家所分享的創作技巧。

創作的部份有五種畫布尺寸可選擇，也有許多免費的素材可以使用，在空白的畫布上隨時隨地盡情的創作吧！

在最下方則有投稿與比賽資訊，有興趣的朋友別忘了時常去查看唷！