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Mouse Timer 讓小孩可以「看見」時間的計時器（iPhone, Android）

養過小孩的都知道（嗯？），跟太小的孩子說＂等一下＂或是＂再五分鐘＂……等等與時間相關的用語都是沒有用的，因為他們還太小沒有時間的概念，也可能還無法理解時鐘上面數字、指針的意義，所以就算把時鐘擺在他們面前也沒用。

曾在電視節目裡看到育兒專家說，可以跟小孩說＂等媽媽做完某某事＂或是＂吃完飯之後＂……等較具體的事件，這樣比起＂等一下＂來講孩子會比較能夠理解。那如果這招還是沒用，或是希望可以更精確掌控時間的話，建議可以來試試「Mouse Timer」這款有趣的計時器 App。

它將時間的過程圖像化，利用老鼠吃蘋果的動畫來演示時間流動的過程，依時間的長短擺上數量不一的蘋果，計時開始時，老鼠就會開始啃蘋果，一路啃到最後的起司就會剛好時間結束。

利用可愛的動畫吸引小孩們的目光，同時我們也可以跟小孩說「來，等老鼠吃到起司之後，我們就要收玩具囉！」…..之類的，讓小孩有個更切確的標準可以依循。預設有 1 分鐘到 60 分鐘的計時器，也可以當做平常的計時器使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

程式預設了 1~60 分鐘的計時器，直接點選就可以開始計時。計時的時候，老鼠就會開始吃蘋果，隨著時間過去，最後就會一路吃到起司。

 

預設在時間到時才會有音效提示，如果希望計時的過程也可以數秒的話，可由右上角進入設置功能，開啟「Count」音效，在這邊也可以依使用需求篩選計時器的顯示項目唷！

 

 

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