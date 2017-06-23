雖然染髮不像刺青一刺在身上就是一輩子的印記，不需要思考太久才能做決定；但是染髮畢竟也是一件耗時、傷髮質又消荷包的事，如果想在事前先看看哪種髮色比較適合自己，或是不想破壞髮質但又想體驗一下改變髮色的樣子，就利用「InstaHairColor」來數位染髮一下吧！

它是一款可以改變照片中人物髮色的 App，只要將頭髮的部份塗抹選取後，就能任意的套用各種不同的髮色，提供亮色系與暗色系兩種選擇，但亮色系都相當的＂亮＂眼，需要有一定的氣勢才能駕馭唷！

雖然選取頭髮區塊的工具很陽春，不過產生的效果並不會很突兀，大部份看起來都蠻真實的，當然有些顏色太超過的，就不是很自然啦！如果想試試哪種顏色適合自己的膚色，倒是可以用它來嘗試一下哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 染髮王 InstaHairColor

染髮王 InstaHairColor 軟體語言： 英文

英文 開發人員： WayDC

WayDC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「InstaHairColor」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

選擇拍照或由相簿選取照片。若是選擇相簿照片則需調整照片的顯示範圍，僅支援 1:1 的照片尺寸。

接著就可以開始塗抹選取頭髮的部份。顏色沒關係，之後都可以改。建議先大膽的圈選後，再來進行細部的修整。

可以兩指斜拉放大，由上方切換成「Remove」後，將多餘的部份去除即可。例如左圖紅色箭頭指的地方，如果看不清楚的話，可以先切換比較深色或與背景色差較大的髮色，會較容易辨識。微調後，就會像右圖看起來是不是很自然呢？（騙誰？這髮色也太 Over）（XD）

如果覺得亮色系太大膽了，也可以切換到「Lowlight」選用比較暗色系的髮色。程式其實還支援漂髮，不過那是屬於付費升級的功能唷！

若想玩玩挑染的話，就先點擊右上角的「V」將目前的髮色儲存下來，就可以再添加其它的髮色（如右圖），可重複這個步驟加入多種不同的髮色。最後再按「Share」即可儲存到相簿中。

左上為原圖。東方人似乎不太適合亮色系，但亮粉紅那張有美人魚的 fu 啊～整體來說，效果算是自然的，操作的重點就是要耐心將多餘選取的部份修整好，看起來就會蠻真實的唷！