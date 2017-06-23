全球突破1200萬下載次數「MediBang Paint」最新款式發表!

繪圖軟體「MediBang Paint」是由知名漫畫/插畫網站「MediBang」所研發而成。不斷地提供創作者最佳創作環境的 MediBang 株式会社(總公司:東京都渋谷區)與集英社株式会社(總公司:東京都千代田区)攜手合作， 於日本時間6月22日正式發佈少年 Jump 官方漫畫製作軟體「JUMP PAINT」，並同時支援 iOS/Android/PC 裝置。

➢「JUMP PAINT」是什麼?

此軟體可應用於 PC, 智慧型手機，平板等，任何人都能夠簡單地繪製出漫畫的軟體。不但能夠免費使用，還能透 過配信的方式收到 Jump 作家及週刊少年 Jump 編輯部的漫畫傳授技巧，充滿令驚艷的內容。此外，不僅只有日文而已也同時支援9國語言(日文，英文，西班牙文，葡萄牙文，韓文，中文簡體/繁體，法文，俄文)，海外的作家也能夠駕輕就熟地使用。

繪製漫畫時必要的圖層功能,G筆尖，針筆，網點等功能皆全部備齊，完成的漫畫作品也能夠存放於專屬的無限容量雲端空間，進行儲存管理。從新手漫畫家到專業漫畫家等級的使用者皆能得 以滿足。

「JUMP PAINT」是依據繪圖軟體「MediBang Paint」製作而成。「MediBang Paint」在國內外受到廣大使用者的喜愛，在2017年6月時達到1200萬次下載量。擁有世界最高性能和實績的漫畫/插畫製作軟體「MediBangPaint」深受海外10到20歲的創作者喜愛，佔海外創作者中70%。「MediBang Paint」將成為引領下個世代的繪 圖製作軟體。

➢ 「JUMP PAINT」的特點

◆ 直接向Jump作家/週刊少年 Jump 編輯部學習漫畫製作方法

在「JUMP PAINT」中，觀摩歷代的Jump人氣作品樣本，草稿/線稿/網點的黏貼及製作漫畫的過程皆可以免費在 「Challenge Jump」中體驗。《海賊王》尾田榮一郎老師，《我的英雄學院》崛越耕平老師，《火影忍者》岸 本齊史老師，《排球少年》古館春一老師等歷代超高人氣的作家的秘訣傳授。因此，不單單只是目標成為漫畫家的創作者們，漫畫的粉絲們也能夠樂在其中。另外，每週定期更新來自週刊少年 Jump 編輯部的漫畫繪製講座。

在此提及的講座及軟體部分將隨時同步翻譯成9種語言，世界的使用著都能夠立刻接收到一線 Jump 作家/週刊少 年 Jump 編輯部的繪製漫畫資訊。

◆ 來自世界各地的創作者們目標朝向成為 Jump 作家之路邁進

「JUMP PAINT」與能夠在少年Jump中進行作品投稿服務的「Jump Rookie」作連結。在「JUMP PAINT」中 所完成的漫畫能夠於「少年Jump Rookie」中進行發表。

在「JUMP PAINT」發佈的同時，「Jump 全球漫畫競賽」也同步開始。「Jump 全球漫畫競賽」之中，日文作 品由「少年Jump Rookie」進行投稿，其餘七種語言作品(英文，西班牙文，韓文，中文簡體/繁體，法文，俄 文)透過MediBang即可進行投稿。對於海外的創作者來說，過去在週刊少年Jump上連載確實比較困難，從今 以後MediBang將全面支持海外作家。

➢今後的發展

Jump作品中實際使用的對話框及文字等皆能夠自由地使用;立志成為專業漫畫家的必看技巧及與少年Jump Rookie的更多合作，重現Jump作家平時的作業環境及使用的筆刷等。透過「JUMP PAINT」，從世界各地 募集開拓Jump新時代漫畫的人材。

以上新聞稿由「MediBang 株式会社」提供。