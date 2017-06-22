在現實生活中劈腿真的是不太好的行為，但如果你真的超級想試試看的話，建議在「劈腿了就死了」這款聊天遊戲裡玩玩就好。它以類似 LINE 的聊天介面，讓你一次可以跟好多曖昧交往對象聊天，體驗瞬間升級人氣王的感覺。

目前只有女性角色可以玩，交往對象會不時的發訊息過來，玩家每回都有三種不同的回答選項可以選擇，回答的好就能增加好感度，答的不好就會令對方產生懷疑，要是懷疑的強度太高的話，就可能會有可怕的結果發生哦！

依照對方的個性、職業…..等等的條件不同，被發現劈腿時會做出的事情也不同，還好在遊戲裡不過只是文字的描述而已，若是發生在真實生活裡，我想會是相當恐怖的啊！但順利進行的話，也可以發展成好結果的唷！

各種不同的選擇都可能產生不同的劇情發展，無聊時也可大膽選擇超唱秋的答案，看看會發生什麼事，應該也蠻有趣的。另外，程式超有提醒作用的，因為當有人留訊息給你時，程式會在通知欄中跳出通知，整個下拉展開來看，一整排的「劈腿了就死了」的標題，根本就超警世的啊！

註：劈腿是沒有道德的行為，心癢癢玩遊戲就好，小朋友不要學哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 劈腿了就死了

劈腿了就死了 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Wada Makoto

Wada Makoto 官方網站： https://twitter.com/UwakiGame

https://twitter.com/UwakiGame 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「劈腿了就死了」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

是不倫還是劈腿的關係？現實生活裡不可被接受的，全都可以在 App 裡體驗到。前面會有一些前導文，點點螢幕就可以進到聊天畫面了。

點擊聊天對象可看到一些相關的簡介，按下「關閉」就能開始聊天了。

選答案時需要思考一下，如何才能增加好感度哦！回答不好就會讓對方起疑心。點擊下方的文字框即可選擇回答方式。

如果不知道怎麼回答才好，可按「看提示」收看廣告影片後，就會幫你刪去一個選項。

這些對象會不斷的傳訊息來，在通知欄也會顯示，是不是有瞬間高人氣的感覺，而且隨著劈腿人數增加，會越來越壯觀哦！如果不想被通知，可在程式設定中關閉。

由下方切換到「搭訕」，可透過點擊異性累積劈腿程度，每升一級就會開放新的劈腿對象。

如果一路的發展不是很好的話，最終就會走到 BAD END，剛開始我竟然連續被四位交往對象發現劈腿的事實，技術實在太差（嗯？！），感覺備受打擊啊～～～不過就算失敗了也沒關係，還可以再重新挑戰，看看其它的劇情哦！

心機夠重的話，就能得到 HAPPY END，但我也得的莫名奇妙，原來故事不論好壞最終都會走到終點。一樣可以再次挑戰，看看如果決定不同的回答將會產生什麼後果。最後再次呼籲劈腿是不道德的，切勿以身嘗試啊！