一般單眼相機都有鏡頭蓋來保護珍貴的鏡頭，但拍照時如果忘了拿下來，那就只能得到一張又一張的黑照片，什麼也拍不到！而手機的鏡頭就沒有這種設計，所以在你想拍的時候隨時都能拍，不論是要自拍、幫人拍還是幫人偷拍（喂～），都能快速啟動相機 App 來拍照。
但也因為這樣的方便可能讓人有機可趁，相信大多數人下載 App 時都不太會仔細看其所要求的權限，又或無法正確分辦權限的必要性，不如就幫手機下載「鏡頭蓋」吧！
在平常不需要使用相機功能時，只要啟用「鏡頭蓋」就能禁用相機，前後鏡頭都會同時執行，這樣就不用擔心有程式在未經許可下開啟相機鏡頭。其還有提供桌面小工具可快速切換開關，對於偶爾才會需要用到相機功能的人來說，是蠻便利的唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：鏡頭蓋 – 禁用相機
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Percula Creative
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鏡頭蓋」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式先點擊「安裝裝置管理員」->「繼續」。
第2步 在裝置管理設定中找到「鏡頭蓋」並按下「啟用」。
第3步 之後開啟程式點擊上方的鏡頭圖案即可蓋上鏡頭蓋（翻譯文字沒有翻的很到位），再次點擊即可恢復使用。
第4步 也可在桌面新增小工具，直接點擊即可開關「鏡頭蓋」更加方便。橘色圖代表蓋上鏡頭蓋，黑色鏡頭代表可拍照。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）
第5步 啟用「鏡頭蓋」後，開啟相機功能就會顯示錯誤訊息，使用其它的自拍 App 前鏡頭也是一片白，全都無法拍照。