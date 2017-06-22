作者：,     

手機也有「鏡頭蓋」！禁用相機降低隱私外露風險（Android）

一般單眼相機都有鏡頭蓋來保護珍貴的鏡頭，但拍照時如果忘了拿下來，那就只能得到一張又一張的黑照片，什麼也拍不到！而手機的鏡頭就沒有這種設計，所以在你想拍的時候隨時都能拍，不論是要自拍、幫人拍還是幫人偷拍（喂～），都能快速啟動相機 App 來拍照。

但也因為這樣的方便可能讓人有機可趁，相信大多數人下載 App 時都不太會仔細看其所要求的權限，又或無法正確分辦權限的必要性，不如就幫手機下載「鏡頭蓋」吧！

在平常不需要使用相機功能時，只要啟用「鏡頭蓋」就能禁用相機，前後鏡頭都會同時執行，這樣就不用擔心有程式在未經許可下開啟相機鏡頭。其還有提供桌面小工具可快速切換開關，對於偶爾才會需要用到相機功能的人來說，是蠻便利的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：鏡頭蓋 – 禁用相機
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Percula Creative
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鏡頭蓋」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式先點擊「安裝裝置管理員」->「繼續」。

 

第2步 在裝置管理設定中找到「鏡頭蓋」並按下「啟用」。

 

第3步 之後開啟程式點擊上方的鏡頭圖案即可蓋上鏡頭蓋（翻譯文字沒有翻的很到位），再次點擊即可恢復使用。

 

第4步 也可在桌面新增小工具，直接點擊即可開關「鏡頭蓋」更加方便。橘色圖代表蓋上鏡頭蓋，黑色鏡頭代表可拍照。（如何新增桌面小工具：可參考此篇

 

第5步 啟用「鏡頭蓋」後，開啟相機功能就會顯示錯誤訊息，使用其它的自拍 App 前鏡頭也是一片白，全都無法拍照。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 其他工具、Android 未分類 » 手機也有「鏡頭蓋」！禁用相機降低隱私外露風險（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 