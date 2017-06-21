家裡有嬰兒的朋友，不管是不是自己生的（嗯？）一定都不希望聽見他們哭，如果找的到原因的還好解決，但莫名奇妙的哭鬧就真的很令人神經衰弱啊！

在 Google Play 裡有超多號稱可以幫助停止嬰兒哭鬧的 App，說實在的，我相信不一定人人有效！但就請抱持著死馬當活馬醫的心態試試看吧！搞不好就這樣找到了可以救你一命的浮木呀～

這款「Stop cry Baby Sounds」裡提供了 15 種的環境音效，包含搓塑膠袋、吹風機、吃麵（！？）、心跳聲、流水聲、打呼聲（！）、狗叫、貓叫……等。直接點擊即可開始播放，再次點擊就能停止，沒有定時關閉功能。

雖然其中有 4 種環境音是上鎖狀態，但只要透過程式內連結回 Google Play 的程式頁面，再回到主程式即可自動解鎖囉！有需要的阿公阿嬤爸爸媽媽哥哥姐姐叔叔阿姨姑姑舅舅們，不妨一試。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Stop cry Baby Sounds

Stop cry Baby Sounds 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PeaceTechnologies

PeaceTechnologies 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 2.3 以上

Andorid 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Stop cry Baby Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟即可看到一個個按鈕，點擊會顯示（Play）即開始播放該音效。

往下拉可以看到部份音效被上鎖了，點擊再按下「Yes」就會連回 Google Play，再返回程式即可解鎖哦！