作者：,     

就決定是你了！「Stop cry Baby Sounds」停止哭哭吧！嬰兒們（Android）

家裡有嬰兒的朋友，不管是不是自己生的（嗯？）一定都不希望聽見他們哭，如果找的到原因的還好解決，但莫名奇妙的哭鬧就真的很令人神經衰弱啊！

在 Google Play 裡有超多號稱可以幫助停止嬰兒哭鬧的 App，說實在的，我相信不一定人人有效！但就請抱持著死馬當活馬醫的心態試試看吧！搞不好就這樣找到了可以救你一命的浮木呀～

這款「Stop cry Baby Sounds」裡提供了 15 種的環境音效，包含搓塑膠袋、吹風機、吃麵（！？）、心跳聲、流水聲、打呼聲（！）、狗叫、貓叫……等。直接點擊即可開始播放，再次點擊就能停止，沒有定時關閉功能。

雖然其中有 4 種環境音是上鎖狀態，但只要透過程式內連結回 Google Play 的程式頁面，再回到主程式即可自動解鎖囉！有需要的阿公阿嬤爸爸媽媽哥哥姐姐叔叔阿姨姑姑舅舅們，不妨一試。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Stop cry Baby Sounds
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：PeaceTechnologies
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 2.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Stop cry Baby Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟即可看到一個個按鈕，點擊會顯示（Play）即開始播放該音效。

 

往下拉可以看到部份音效被上鎖了，點擊再按下「Yes」就會連回 Google Play，再返回程式即可解鎖哦！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » 就決定是你了！「Stop cry Baby Sounds」停止哭哭吧！嬰兒們（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 