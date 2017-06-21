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[限時免費] iPhone 的桌面圖標也可以排出自己想要的形狀！～Icon Changer and Maker Pro

iPhone 的桌面圖標可以自由的更換排列順序或是使用資料夾來做管理，但是卻無法像 Android 手機一樣隨心所欲的留下空格，用圖標排成想要的形狀或是喜歡的桌布沒辦法有更完美的呈現方式，只能被各種的 App 圖標規律性的遮擋。

如果想讓桌面圖標可以依需求排在指定的位置，在適當的地方留下空格，讓桌布的重點能完全展現出來的話，「Icon Changer and Maker Pro」可以達成你的願望哦！

不過它的做法蠻妙的，並不是真的在桌布產生空格，而是利用與桌布相同圖案的圖標來取代想要留下空格的圖標位置，嗯～好像在繞口令，繼續接下去看就會懂了。雖然操作方式有一點點麻煩，還有點像在玩拼圖遊戲，但最後的效果其實還蠻不錯的，有興趣的朋友可以趁限時免費玩玩囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Icon Changer and Maker Pro
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Xiangbing An
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Icon Changer and Maker Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 在開始前，請先在桌面長按任一 App 圖標，進入桌面編輯模式，然後向左滑動至最右側的空白頁，同時按下電源鍵與 Home 鍵進行截圖。

 

第2步 開啟程式點擊藍色按鈕，在相簿中找到剛剛的截圖。

 

第3步 點擊想要留下空白的圖標位置，就會自動開啟瀏覽器，依網頁的說明三步驟，先點擊「分享」按鈕->選擇「加入主畫面」->再按下「新增」，就會在桌面產生一個與指定位置桌布同樣圖案的圖標。

 

第4步 接著將產生的桌布圖標移動到特定的位置，完成後看起來就像在桌面上保留空格囉！但實際上空格的地方都是與桌布一樣的圖標啦！XD

 

第5步 程式還有提供幾款桌布供大家下載使用，也支援建立快速撥號…等快捷啟動圖標，但這部份我測試時是失敗的，大家可再嘗試看看哦！

 

 

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