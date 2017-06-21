iPhone 的桌面圖標可以自由的更換排列順序或是使用資料夾來做管理，但是卻無法像 Android 手機一樣隨心所欲的留下空格，用圖標排成想要的形狀或是喜歡的桌布沒辦法有更完美的呈現方式，只能被各種的 App 圖標規律性的遮擋。

如果想讓桌面圖標可以依需求排在指定的位置，在適當的地方留下空格，讓桌布的重點能完全展現出來的話，「Icon Changer and Maker Pro」可以達成你的願望哦！

不過它的做法蠻妙的，並不是真的在桌布產生空格，而是利用與桌布相同圖案的圖標來取代想要留下空格的圖標位置，嗯～好像在繞口令，繼續接下去看就會懂了。雖然操作方式有一點點麻煩，還有點像在玩拼圖遊戲，但最後的效果其實還蠻不錯的，有興趣的朋友可以趁限時免費玩玩囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Icon Changer and Maker Pro

Icon Changer and Maker Pro 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Xiangbing An

Xiangbing An 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Icon Changer and Maker Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 在開始前，請先在桌面長按任一 App 圖標，進入桌面編輯模式，然後向左滑動至最右側的空白頁，同時按下電源鍵與 Home 鍵進行截圖。

第2步 開啟程式點擊藍色按鈕，在相簿中找到剛剛的截圖。

第3步 點擊想要留下空白的圖標位置，就會自動開啟瀏覽器，依網頁的說明三步驟，先點擊「分享」按鈕->選擇「加入主畫面」->再按下「新增」，就會在桌面產生一個與指定位置桌布同樣圖案的圖標。

第4步 接著將產生的桌布圖標移動到特定的位置，完成後看起來就像在桌面上保留空格囉！但實際上空格的地方都是與桌布一樣的圖標啦！XD

第5步 程式還有提供幾款桌布供大家下載使用，也支援建立快速撥號…等快捷啟動圖標，但這部份我測試時是失敗的，大家可再嘗試看看哦！