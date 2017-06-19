買房子是人生中的大事，也是大多數人一生中可能會購買的最昂貴的東西，少則幾百萬多則數千萬，沒那麼多錢怎麼辦呢？當然就得靠貸款了。但是每家銀行給的條件都不同，選擇本息均攤還是本金均攤、利率零點幾 % 的差異、還款年限以及有沒有寬限期…等都會產生不同的結果，得好好的算一下才能做出最適合的選擇。

在網路上有很多試算工具可以用，但「房貸小幫手」是可以讓你下載到手機中，隨時隨地都能進行試算的工具 App，支援三段式利率計算功能，所有的試算結果都會被自動記錄下來，方便後續可以快速比較兩種不同方案，還會幫你標示出方案中哪個部份是較有優勢的，讓你在選擇時能做個參考。

除了試算房貸的部份外，程式還能幫忙計算每個月需存多少錢、存多少年才能買到心目中想要的房子；另外想換算平方公尺與坪數或是想知道每坪單價的話，也可以直接交給它來算唷！有需要的朋友可參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 房貸小幫手

房貸小幫手 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 大大湯匙(Rick)

大大湯匙(Rick) 官方網站： https://www.facebook.com/dadaAPP

https://www.facebook.com/dadaAPP 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（少部份功能需連網）

不需網路即可使用（少部份功能需連網） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

先填入相關欄位，可選擇本息均攤還是本金均攤；貸款金額的部份可利用房價去計算；貸款年期也有提供幾個選項可選填。

填好後按下「立即試算」就能馬上看到結果囉！在月付金的部份還會換算成幾個 22K 大學生。（但算這個幹嘛啦～～～）

往下拉一點可查看每月詳細金額與年度變化圖，可參考參考。按下「重新計算」即可再試算其它條件。

點擊右上角的「比較」可看到各種試算的結果，勾選其中兩個就能進行比較。

左上角的「選單」中還有一些「小工具」，除了第一個「各家銀行房貸專案」無法使用外，其餘皆可正常運作。