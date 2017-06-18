釣魚遊戲是許多人小時候都有玩過的玩具，啟動後魚池就會開始旋轉，小魚們則會隨機的張開大口，快趁機將魚勾放到魚嘴巴就能將小魚釣起，非常好玩；但隨著時間過去，上面的小魚總是會越來越少隻，不然就是被肢解，到後來也沒辦法再玩了。

如果想回味一下這兒時的經典小遊戲，可以下載「釣魚玩具」這款遊戲 App。其提供三種遊戲模式，「計時模式」屬於個人的挑戰賽，只要在限時 2 分鐘內將台上的魚都釣起就能晉級下一階段，會增加 30 秒並加快轉速，難度將會越來越高。

「競賽模式」則是與電腦對手比賽，就算沒朋友也能享受對戰的樂趣；最後是「藍牙模式」可與朋友的手機進行藍牙連線，就能各自在自己的手機上進行對戰，但最多也只能 2 人一起玩，要是可以 4 機連線的話，應該會很刺激吧！

不過在手機上控制釣竿畢竟還是不比實際拿著釣竿來得好操控，一點點的小晃動魚線就可能會大搖擺，真的不是算很好控制，但其實多玩幾次就能比較熟悉，冷靜一點移動釣竿就比較有機會可以清盤唷！個人是覺得不錯玩，想回憶兒時的朋友可以試試囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 釣魚玩具

釣魚玩具 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Wjj Studio

Wjj Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

有三種遊戲模式可選擇。「Clock」屬於個人遊戲，在 2 分鐘之內將魚池中的魚都清空就可以晉級，移動釣竿的部份就可以控制魚勾的位置，還沒釣到魚之前最好都一直按著不放，魚嘴張開時就能將小魚釣起，釣起後放開手才能再繼續釣下一隻哦！

如果可以在 2 分鐘之內清空第一池，就會加快魚池的轉速並增加 30 秒的挑戰時間，若在時間內無法釣完，遊戲就會結束並結算成績。

「Match」可與電腦對手比賽，看誰釣的多就贏。

「Bluetooth」為藍牙模式，要使用前需先到手機設定中的藍牙功能與其它手機進行配對。雙方的手機皆需開啟藍牙功能，然後在「設定->藍牙->可用的裝置」下可以看到對方的手機名稱，點擊要配對的手機就會出現配對碼，核對無誤按下「配對」即可在「配對裝置」清單中看到它。

接著回到遊戲中的藍牙模式點擊「放大鏡」圖示，就能在清單中看到剛剛配對的手機名稱，點擊即可連線。如果沒看到的話，就按「Scan for devices」搜尋一下。

連線成功會在下方出現提示文字，然後就可以選擇想要的釣竿顏色。

玩法就跟「Match」一樣，只是對手變成朋友而已，雙方各自在自己的手機螢幕上控制釣竿，看誰釣的越多就贏囉！