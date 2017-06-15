雖然現在的手機儲存空間越做越大，也可以透過記憶卡來擴充，但如果想聽的音樂太多，仍然是很有可能裝不下的，也許有人會想到將音樂放在 Dropbox 之類的網路空間，可是手機內建的音樂播放器並無法支援播放，此時我們可以選擇像「BoxStream Cloud Music」這類的雲端音樂播放器。

「BoxStream Cloud Music」的操作介面十分簡單，在連接 Dropbox 帳號後，就能以資料夾的方式找到想要播放的音樂，支援單曲循環與隨機播放功能，播放時會以資料夾為單位，如果只想聽其中幾首的話，可將音樂加入最愛清單，就能只播放清單中的音樂囉！

因為是讀取雲端的音樂檔案，所以在一開始或是切換音樂時可能會有點 lag 的狀況，但數秒後就會恢復播放，大家在使用時可以再注意一下。另外程式沒有定時關閉的功能，建議若是在睡前聽音樂的話，可搭配「睡眠定時器」使用，才不會浪費電唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BoxStream Cloud Music

BoxStream Cloud Music 軟體語言： 英文

英文 開發人員： BoxStream

BoxStream 官方網站： http://www.boxstreamapp.com/

http://www.boxstreamapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上

Android 4.4 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「BoxStream Cloud Music」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 點擊 Dropbox 的圖示以便連接帳號。

第2步 透過資料夾的方式找到需要的音樂檔案，點擊即可播放。

第3步 在左右下角可分別使用隨機播放與單曲循環功能。在曲名上長按可選擇加入最愛。

第4步 由右上角可進入「Favorites」最愛清單，即可只播放特定幾首音樂。