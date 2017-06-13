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「素記」中文字體美、紙張樣式多的文青日記本（iPhone, iPad）

一般的筆記本或日記本 App 字體大多是預設的不太有什麼變化，但是這款「素記」提供了多種的中文字體，內容寫什麼不重要，光是單純的看著就覺得超文青，而且搞不好會在不知不覺中被字體所影響，寫出一些富有文藝氣息的文字唷！

一日一記的設定讓你更珍惜、更期待每天寫日記的時刻，可在書寫時一鍵加入當下的時間，讓記錄的感覺更加深刻！紙張樣式的部份除了預設的白底外，還有超過 10 種不同顏色材質的信紙可選用，全部可免費使用，但字體的部份僅開放兩款，其餘則需付費購買。

怕忘了寫日記可設定提醒，就算真的忘了也沒關係，還可以在隔天回頭補寫；當日記的數量一多，若想查詢某個事件的相關記事一篇篇找太麻煩，只要使用關鍵字就能快速搜尋了。其它還有 iCloud 備份、隱私密碼、夜間模式……等功能，則是為完整版才能享有的服務囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：素記
  • 軟體語言：繁體中文, 簡體中文
  • 開發人員：Peng Li
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「素記」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

點擊最下方的「撰」即可寫下今天的日記，預設的字體相當好看。在左下角有些功能，可加入當前的時間、選擇不同的信紙、文字對齊方式以及切換不同字體。

 

有很多不同顏色的信紙可選擇，可以依當天的心情來決定。

 

字體開放兩款可免費使用，其餘需付費購買。

 

點擊右下角的「完」即可儲存。之前有忘記寫的也可點入補寫哦！

 

在日記列表右下角點擊「折」可只顯示有寫日記的天數。

 

「搜」則可以關鍵字來搜尋日記。

 

「設」可進入設定功能，可調整字體大小、日記顯示樣式、設定提醒。其它備份、設定密碼、夜間模式……等功能同樣需付費解鎖唷！

 

 

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