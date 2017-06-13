一般的筆記本或日記本 App 字體大多是預設的不太有什麼變化，但是這款「素記」提供了多種的中文字體，內容寫什麼不重要，光是單純的看著就覺得超文青，而且搞不好會在不知不覺中被字體所影響，寫出一些富有文藝氣息的文字唷！

一日一記的設定讓你更珍惜、更期待每天寫日記的時刻，可在書寫時一鍵加入當下的時間，讓記錄的感覺更加深刻！紙張樣式的部份除了預設的白底外，還有超過 10 種不同顏色材質的信紙可選用，全部可免費使用，但字體的部份僅開放兩款，其餘則需付費購買。

怕忘了寫日記可設定提醒，就算真的忘了也沒關係，還可以在隔天回頭補寫；當日記的數量一多，若想查詢某個事件的相關記事一篇篇找太麻煩，只要使用關鍵字就能快速搜尋了。其它還有 iCloud 備份、隱私密碼、夜間模式……等功能，則是為完整版才能享有的服務囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 素記

素記 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： Peng Li

Peng Li 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「素記」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊最下方的「撰」即可寫下今天的日記，預設的字體相當好看。在左下角有些功能，可加入當前的時間、選擇不同的信紙、文字對齊方式以及切換不同字體。

有很多不同顏色的信紙可選擇，可以依當天的心情來決定。

字體開放兩款可免費使用，其餘需付費購買。

點擊右下角的「完」即可儲存。之前有忘記寫的也可點入補寫哦！

在日記列表右下角點擊「折」可只顯示有寫日記的天數。

「搜」則可以關鍵字來搜尋日記。

「設」可進入設定功能，可調整字體大小、日記顯示樣式、設定提醒。其它備份、設定密碼、夜間模式……等功能同樣需付費解鎖唷！