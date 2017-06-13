「指尖陀螺」堪稱 2017 年目前最受歡迎的玩具，但實際玩過實體之後，覺得其實也沒那麼有趣，應該說它有它原本的功能（提升專注力之類的），但絕對不是一個普羅大眾腦海中想像的那種玩具（還是是年代的問題？我記得以前的戰鬥陀螺應該比這個好玩幾百倍吧！）。

然而更扯的是在 Google Play 或是 Apple Store 裡可以看到一個又一個的指尖陀螺遊戲 App，而且下載量還相當驚人，就有網友提出疑問：「到底是什麼樣的人會去下載這種 App？」的確，變成 App 後指尖陀螺又不能放在指尖轉，還有什麼好玩的？其實這同時也是我心中的疑問，本著實驗的精神，我也去下載回來玩，然後我就懂了。

我下載的是這款「Fidget Spinner」（指尖陀螺!），它的玩法在操作上與實體的一樣，就是用手指去撥動使其不停旋轉，不過在遊戲中玩家的目的並不是讓它轉不停，而是透過累積轉動的次數進行升級、解鎖更多不同造型的指尖陀螺，用每回合賺到的金幣提升轉速、減少摩擦力……等等。

就這樣很簡單，可是卻真的有讓人想一直去轉的魔力，我想是轉動時的清脆音效吧！聽起來真的很有療癒效果！而且每回合只有五次轉動的機會，必須在陀螺停下來前接續撥動，完全停止就會結算成績，玩家需抓準撥動的時機讓陀螺可以轉的更久。

大概就是這樣簡單的玩法、療癒的音效、微挑戰的特性與各種陀螺造型的收集設計，才能吸引那麼多的人下載來玩。不過有很多人反應廣告很猖狂的問題，其實只要將網路暫時關閉就可以避免了啦！壓力有點大的朋友不妨玩玩看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fidget Spinner 指尖陀螺!

Fidget Spinner 指尖陀螺! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ketchapp

Ketchapp 官方網站： http://www.ketchappgames.com/

http://www.ketchappgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

向左或右滑動即可轉動指尖陀螺，你的力道是會影響轉速的，所以用力吧！每回合有五次撥動機會，右上角有轉速可以參考，千萬不要等停下來才撥下一次，因為停下來就結束了。

停下來後就會結算成績，並可獲得金幣獎勵。

每次的轉動都會進行能量的累積，達一定程度後就可以解鎖新造型的指尖陀螺。金幣則可用來升級技能，包含轉速、減少摩擦以及離線時自動產生的金幣數。

等級越高的指尖陀螺轉起來越舒暢（嗯？）。在「CUSTOMIZE」可自定陀螺的外型，透過在遊戲中達成目標任務就可以免費獲得新的造型貼紙，打造你的專屬陀螺。