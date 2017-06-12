學習語言最重要的就是要能開口說，即使你有說的勇氣但也需要講的出內容，「日常日語口語」是一款可以幫助你學習日常生活中常會用到的日語句子，依場景、目的不同分為七大類別，每個句子都附有真人發音，讓你不止能學會說，還可模仿講話時的語調。

每個類別又會再細分項目，每個項目大概都有十來句，學起來其實負擔並不會太大，其中已熟記的句子可標記已學來提醒自己，而有特別不熟或是重要的句子則可加入收藏方便複習。除了進入分類學習，使用者也可透過主畫面上隨機出現的句子進行亂數學習，可穿插學習不同類別的句子唷！

學到一個程度時，就可以使用附加的測驗練習功能，程式會由所有的句子當中隨機出題，使用者需透過日文句子與發音選出正確的中文釋義，每回合會挑出 100 句，但隨時都可以選擇交卷，程式就會幫你統計總答題數與答對數。

雖然所提供的內容真的很貼近生活且可離線使用，但也不是完全沒缺點，例如真人發音的部份有多位不同的錄音者，其中有些唸的速度有些太快，對於聽力還不是很強的人來說聽起來會有點吃力；還有程式為全簡體中文介面，不至於看不懂，但有些翻譯的用語可能與我們不同，請自行評估下載哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日常日語口語

日常日語口語 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： 命運的天空

命運的天空 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「日常日語口語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式可看到七大類別，可點入有興趣的內容學習。在主畫面上方則會隨機出現句子，可學到各種不同的主題。點入類別還可左右滑動切換不同項目內容。

每個句子前方都有兩個圖示，一個可加入收藏，一個則可標記已學。點擊右側的「喇叭」圖示則可聽取發音。

當學習到一定的程度後，可點開下方的「更多功能」，其中可進行「測試練習」。會由所有的句子當中隨機出題，使用者需由下方選出正確的中文釋義，如果想練習聽力的話，可將題目與答案選項遮起來，只聽發音看看是否能了解意義。

答錯時會提供正確答案。每回合會出 100 題，但可點擊右上角的「交卷」中途暫停哦！