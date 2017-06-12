早從 Android 2.3 版本開始，Google 就在手機系統裡置入了大部份人都不知道的趣味小遊戲，一開始還只是單純的圖片顯示或是加入一點簡單的互動設計，大概到了 Android 5.0 棒棒糖版本才開始可以算是有遊戲的性質。

不過雖然本人從 Android 2.3 開始加入智慧型手機的行列，倒是從來沒玩過這些隱藏的小遊戲，如果你也是，現在就可以一起來玩玩手機中目前版本的遊戲啦！

5.0 的棒棒糖版本與 6.0 的棉花糖版本基本上都是《Flappy Bird》的遊戲形式，只是場景的設計不太一樣，但都超級高難度！！然後棉花糖比較可愛，無聊時可以玩一下這樣。

至於可以玩到哪個遊戲全看你手機目前更新到哪個版本，如果真的很好奇之前 Android 版本的彩蛋內容，其實不用太搞缸的降版，因為也沒那麼好玩啦！下面直接幫大家貼上個 YouTube 影片，看一下就可以了。之後手機更新版本時，再記得去玩玩哦！



彩蛋啟動方式：

第1步 打開手機的「設定」，拉到最下方找到「關於手機」。每個廠牌手機放置的位置可能不同，自己找找哦！

第2步 找到「Android 版本」在上面連按幾下，就可以看到像右圖的畫面，每個版本的畫面都長不一樣，我這是棉花糖版本的；再點一下這個圖示就可以看到它變成棉花糖的樣子。

第3步 長按棉花糖圖示即可啟動遊戲。

第4步 遊戲開始時，點擊螢幕就可以控制 Android 機器人的彈跳，不可以碰到任何的障礙物，也不可以掉到地上，看你能越過幾個棉花糖。右圖的 2 次已經是我玩了十幾次的最佳成績，真的超難！

第5步 在遊戲準備畫面上方可利用 + 及 – 增減遊戲玩家，最多可 6 個人同時玩，只要其中有人沒死掉就可以繼續玩。但是呢！這款遊戲多人玩根本杯具啊！光是要知道按哪裡才能控制並記得自己的顏色就會先死掉好幾回，不過應該會蠻有樂趣的，有興趣的朋友不妨揪家人朋友來玩一場唷！