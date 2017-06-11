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將影片轉成 MP3 等各式的音樂檔（Convert MP4 to MP3）

當你在某個影片中聽到某首歌很好聽，或者想把某個影片的對話語音轉成 MP3 拿出來用，該用什麼軟體來轉呢？

其實不用安裝任何軟體，只要用下面這個名為「MP4 to MP3」的網站來做就可以了。

這網站就是一個影片轉聲音檔的線上工具，可支援 100 MB 以下的各類影片檔，包含 MP4, AVI, WMV, M4P, MOV, MPG.. 等格式的影片，並轉檔成 MP3, WMA, OGG, FLAC, AAC… 等格式的音樂檔。轉檔前可自行調整聲音檔的取樣率、Bit rate.. 等設定，還能預先選取要節錄的片段，只留下你要的聲音就好。

如果你有這方面的需求，「MP4 to MP3」網站可直接用瀏覽器操作、轉檔，不需安裝任何軟體，一般智慧型手機也都可支援。

使用方法：

第1步  開啟「MP4 to MP3」網站，點一下網頁中間的按鈕，選取、上傳你要處理的影片檔。

 

 

第2步  如果有需要的話，可以按「Cut the Audio File」來設定裁切的範圍。全部設定好之後，按「Convert Now」按鈕開始轉檔。

 

 

第3步  完成後點一下「Download the Converted File」，將檔案下載回來。

 

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