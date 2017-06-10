現在應該大部份的人都知道什麼是 QR Code 了吧！就是那個四四方方黑白密密麻麻常常出現在電視、DM 上的小圖，但想要掃描藏在裡面的資訊，就得使用所謂的條碼掃描器囉！

在 Apple Store 裡有一款可愛可愛的「Tide Q 條碼掃描器」，與之前介紹過的「Tide Q+」QR Code 產生器為同一開發商，用一隻超級古錐的熊做為 App 的主圖，程式內的介面設計也維持一貫的童趣風格，與一般的條碼掃描器感受相當不同。

可支援掃描所有常見的一、二維條碼，即開即用、辨識力高，掃描後依內容的不同，可直接撥打電話、傳送簡訊、建立聯絡人、開啟網頁、Google 搜尋字串或是將活動加入行事曆…等。所有掃描過的內容也都會被儲存在歷史記錄中，可方便再次查看內容唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tide Q 條碼掃描器

Tide Q 條碼掃描器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： InGee Information Co., Ltd.

InGee Information Co., Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可掃描

不需網路即可掃描 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tide Q 條碼掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式直接就可以進行掃描，依條碼的內容不同，可選擇後續要執行的動作。

如果有發現掃不出來的問題，可在右下角進入「設定」，到「條碼偵測類型」將所有的選項都開啟後再試看看。

由左下角則可進入「歷史記錄」，曾掃描過的條碼內容都被保存在這裡，可點入再次查看。