作者：,     

超古錐的「Tide Q 條碼掃描器」掃 QR Code 也要萌萌的（iPhone, iPad）

現在應該大部份的人都知道什麼是 QR Code 了吧！就是那個四四方方黑白密密麻麻常常出現在電視、DM 上的小圖，但想要掃描藏在裡面的資訊，就得使用所謂的條碼掃描器囉！

在 Apple Store 裡有一款可愛可愛的「Tide Q 條碼掃描器」，與之前介紹過的「Tide Q+」QR Code 產生器為同一開發商，用一隻超級古錐的熊做為 App 的主圖，程式內的介面設計也維持一貫的童趣風格，與一般的條碼掃描器感受相當不同。

可支援掃描所有常見的一、二維條碼，即開即用、辨識力高，掃描後依內容的不同，可直接撥打電話、傳送簡訊、建立聯絡人、開啟網頁、Google 搜尋字串或是將活動加入行事曆…等。所有掃描過的內容也都會被儲存在歷史記錄中，可方便再次查看內容唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Tide Q 條碼掃描器
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：InGee Information Co., Ltd.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可掃描
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tide Q 條碼掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式直接就可以進行掃描，依條碼的內容不同，可選擇後續要執行的動作。

 

如果有發現掃不出來的問題，可在右下角進入「設定」，到「條碼偵測類型」將所有的選項都開啟後再試看看。

 

由左下角則可進入「歷史記錄」，曾掃描過的條碼內容都被保存在這裡，可點入再次查看。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » 超古錐的「Tide Q 條碼掃描器」掃 QR Code 也要萌萌的（iPhone, iPad）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 