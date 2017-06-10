有避免手機成癮功能的 App 大多在 Android 上比較容易實現，可以真的做到比較嚴密的防止，例如這款連重開機都逃脫不了的「DETOX」限時鎖。在 Apple Store 其實也有些類似的 App，但幾乎都防君子不防手機重度使用者的，因為不論怎麼限制，只要將 App 強制關閉一切就都會像沒發生過一樣。
看到這邊 iPhone 使用者若真的有心想遠離一點手機的話，可來看看這款「NoPhone Timer」，它雖然也是可以被強制關閉，但是只要你不使出這招，它還真的是一個超級盧的 App，可以一直一直煩你煩到放下手機為止唷！
設定好想要專心工作或看書暫時不碰手機的時間，例如 30 分鐘、一小時之類的，然後程式就會提示你將手機切換成飛航模式，接著開始倒數計時，在程式運行期間只要離開程式切到其它的畫面或是關閉螢幕（不能關？這有點浪費電呀！），它就會開始不斷不斷不斷的跳出通知，叫你回到「NoPhone Timer」去，會一直通知到你回去為止。
每個人在初次使用時都會有三次取消限制的機會，當你臨時真的必須使用手機時，就可以長按螢幕上的倒數計時恢復使用手機，但是只要在執行時離開程式，就會被扣除一次取消限制的機會，如果取消的機會用盡就無法再使用「NoPhone Timer」了（咦？真是奇怪的設計，這樣有點反其道而行啊！），但可透過觀看廣告來獲得取消的機會。
總之，在 iPhone 上想要使用此類 App，最重要的就是要有決心，否則是不可能真的有什麼限制作用的，提供給君子們參考囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：NoPhone Timer
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Alex Longerbeam
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「NoPhone Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式可看到上方有 3 次的取消機會。開發者有為大家設置四個時間快速選擇鍵，如果想要其它的時間長度可點擊「Custom」手動設定。
第2步 選擇時間或按下「Start Timer」後，會提示你開啟飛航模式，然後按下「Continue」。
第3步 開始倒數計時，當你很乖乖的執行完畢，時間結束就可以正常使用手機了。
第4步 如果在執行時跳離了程式，它就會開始瘋狂的跳出通知，直到你回到程式為止。不要小看跳出通知這招，真的會讓人心慌意亂啊！不信你自己試試。回到程式時就會看到如右圖的提示，因為你離開了 App 所以必須被扣除一次取消的機會。
第5步 若在執行時真的必須使用手機，可長按畫面上的倒數計時直到下方的紅色條滿，就會跳出視窗詢問你是否真的要取消。按下「Yes」就會扣除一次取消的機會，然後即可正常使用手機。