家裡有養寵物的朋友，其實大多早上也沒辦法睡多晚，因為有的寵物們會想去散步上廁所或是肚子餓來想辦法叫醒你，不過有些比較傲嬌的貓咪，也許就不太會這麼做，如果你超想早上被家裡的貓咪叫醒的話，倒是可試試這款「Q-Chan」喵喵播放器。

它主要有兩種功能，一是可以無聊時弄點有趣的貓咪叫聲引起家中貓大王的注意，透過上下滑動螢幕就可以切換各種不同的叫聲，目前收錄了 250 種以上的聲音且還會陸續增加。

另外一個則是鬧鐘功能，可設定起床時間，在指定時間到時就會播放貓叫聲來叫醒你，就算叫不醒你也沒關係，因為你家的貓咪會被這貓叫聲吸引過來，也許還會跳到你的床上就順便把你踩醒了，但想要這種超真實的貓咪鬧鐘似乎需要一點運氣才行，萬一貓咪也懶床怎麼辦啊～～～

開發者也有提到「如果您的貓對 App 發出的聲音產生敵意時，請馬上停止使用。」的確，畢竟貓咪的個性百百款，還是要小心別讓貓咪不開心唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Q-Chan : 喵喵播放器

Q-Chan : 喵喵播放器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： MoriRanMaru

MoriRanMaru 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Q-Chan」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作方式：

上下滑動可切換不同的貓咪叫聲，畫面也會有日夜的變化，只要有一點點的移動就可以聽到不同的叫聲。點擊畫面即可發出貓叫。

在下方切換成鬧鐘功能，左右滑動選擇鬧鐘時間後向上拉完成設定。

下面是程式的操作說明截圖。（左圖）點擊螢幕就能夠發出貓叫聲吸引貓咪的注意；（右圖）若設定鬧鐘，在時間到時貓咪也許就會跳到你的床上叫醒你唷！