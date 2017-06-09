你是那種一思考起來手就會寫不停、畫不停的人嗎？來看看「a Paper」這張沒有極限的數位紙吧！它提供無邊無際的繪圖範圍，可直接手寫記錄任何的想法，有三種不同類型的筆觸以及五種筆色可選擇，還有提供粉紅、粉藍、粉橘三種螢光筆，且筆粗都可以隨意調整。

除了畫筆外也可繪出方形、圓形以及直線，要用來畫簡單的流程圖也 OK，並有區域選取與部份塗銷兩種不同功能的橡皮擦選項，還能圈選某個區塊的文字將其移動到不同的位置，比起直接在紙上手寫記錄可以更活用所書寫的內容哦！

在紙張格線的部份也有五種選項，包括全空白、橫線、直線、交錯格線與五線譜，是的！想要用來創作音樂或是練習畫音符也是可以的，但老實說不是拿筆要畫音符的話，會有手指頭太粗的困擾（XD）。

擁有無限次的撤銷與重做功能，不用擔心手誤的問題，所有的創作或想法都可儲存下來，日後要再拿出來修改或查看都很方便，還可直接將整張紙以圖片形式分享出去唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Handwriting memo “a Paper”

Handwriting memo “a Paper” 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PepperRetas

PepperRetas 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 4.1 以上

Andorid 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「a Paper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

一進入程式就會告訴你一些簡單的操作重點，用兩指可任意移動紙張顯示範圍；單指點擊與滑動可平行移動紙張（但…這個我沒測試成功，因為畫筆會一直跑出來呀！）；雙擊則可縮放畫面（兩指斜拉也可以）。

下方有三種不同類型的筆，然後是筆畫、方形、圓形…等繪圖選項。在畫筆上點擊可展開選單，可調整筆粗、筆色，最後的三個半透明筆色就是螢光筆。

下方的功能列可向左滑動有更多的功能。橡皮擦的部份有兩種，「區域選取」可大範圍圈選要刪除的內容（如右圖）。

另一個則是「部份塗銷」的功能，在塗銷時會呈現紅色，停手後被畫到的地方就會被刪掉囉！

最後是「圈選移動」可將文字或圖畫圈選後移動到其它地方。

點擊右上角的「…」可展開選單，可儲存、開啟或是開新檔案；「View all」會將有被畫到的範圍都顯示在畫面上；「Share image」則可將筆記內容轉為圖片進行分享。點入「more」可另存新檔或是調整紙張或整體的功能設定。

在「Paper settings」裡可修改「Ruled line type」紙張格線的類型。

而在「Global settings」的「Function buttons」可開啟左上角的更多功能，預設只放了儲存與開啟。另外建議勾選「Don’t rotate when pinch」，這樣用兩指移動時就不會有天旋地轉的感覺了。

按左上角的按鈕可儲存當前的記錄，可修改檔名。點擊「開啟」就可以切換查看不同的筆記檔，要再次修改或查看內容都很方便。