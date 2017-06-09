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「a Paper」給你一張無邊際的數位紙，手寫筆記再多也不怕！（Android）

你是那種一思考起來手就會寫不停、畫不停的人嗎？來看看「a Paper」這張沒有極限的數位紙吧！它提供無邊無際的繪圖範圍，可直接手寫記錄任何的想法，有三種不同類型的筆觸以及五種筆色可選擇，還有提供粉紅、粉藍、粉橘三種螢光筆，且筆粗都可以隨意調整。

除了畫筆外也可繪出方形、圓形以及直線，要用來畫簡單的流程圖也 OK，並有區域選取與部份塗銷兩種不同功能的橡皮擦選項，還能圈選某個區塊的文字將其移動到不同的位置，比起直接在紙上手寫記錄可以更活用所書寫的內容哦！

在紙張格線的部份也有五種選項，包括全空白、橫線、直線、交錯格線與五線譜，是的！想要用來創作音樂或是練習畫音符也是可以的，但老實說不是拿筆要畫音符的話，會有手指頭太粗的困擾（XD）。

擁有無限次的撤銷與重做功能，不用擔心手誤的問題，所有的創作或想法都可儲存下來，日後要再拿出來修改或查看都很方便，還可直接將整張紙以圖片形式分享出去唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Handwriting memo “a Paper”
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：PepperRetas
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 4.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「a Paper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

一進入程式就會告訴你一些簡單的操作重點，用兩指可任意移動紙張顯示範圍；單指點擊與滑動可平行移動紙張（但…這個我沒測試成功，因為畫筆會一直跑出來呀！）；雙擊則可縮放畫面（兩指斜拉也可以）。

 

下方有三種不同類型的筆，然後是筆畫、方形、圓形…等繪圖選項。在畫筆上點擊可展開選單，可調整筆粗、筆色，最後的三個半透明筆色就是螢光筆。

 

下方的功能列可向左滑動有更多的功能。橡皮擦的部份有兩種，「區域選取」可大範圍圈選要刪除的內容（如右圖）。

 

另一個則是「部份塗銷」的功能，在塗銷時會呈現紅色，停手後被畫到的地方就會被刪掉囉！

 

最後是「圈選移動」可將文字或圖畫圈選後移動到其它地方。

 

點擊右上角的「…」可展開選單，可儲存、開啟或是開新檔案；「View all」會將有被畫到的範圍都顯示在畫面上；「Share image」則可將筆記內容轉為圖片進行分享。點入「more」可另存新檔或是調整紙張或整體的功能設定。

 

在「Paper settings」裡可修改「Ruled line type」紙張格線的類型。

 

而在「Global settings」的「Function buttons」可開啟左上角的更多功能，預設只放了儲存與開啟。另外建議勾選「Don’t rotate when pinch」，這樣用兩指移動時就不會有天旋地轉的感覺了。

 

按左上角的按鈕可儲存當前的記錄，可修改檔名。點擊「開啟」就可以切換查看不同的筆記檔，要再次修改或查看內容都很方便。

 

 

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