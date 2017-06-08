眼看又快要到週末，假日跟家人朋友聚聚時除了聊天還能做什麼呢？不如就來互相傷害吧！（嗯？）

「你胖你先吃」是一款從名字就有點無厘頭的雙人遊戲，玩法相當簡單，遊戲也沒有什麼故事性可言，就是兩個人無聊閒閒沒事時，可以說：「啊！有個遊戲很妙，來玩一下要不要？」大概就是這樣淡淡的存在。

雖然遊戲名稱叫做「你胖你先吃」，但其實在遊戲一開始兩人所拿到的角色都是很精壯、身材很好的，玩家需控制角色手上的竹籤去叉由上方掉下來的食物，然後把食物嘟到對方的嘴裡讓他吃下，他就會變胖一點點，如果食物從自己的正上方掉下來，叉不到的話也要記得閃，不然會自動吃掉哦！

遊戲就在這樣你餵我、我餵你情人般甜蜜（？）的狀態下進行著，直到有一方先被餵飽（實際上是飽到口吐白沫）為止，但快輸的人可以把握大享堡出現的機會，一般的小食物都只算 1 點，但大享堡則佔 4 點，而先被餵滿 10 點的人就算輸，所以想辦法把大享堡塞到對方的嘴中，就能為自己爭取一點勝利的空間唷！

好的，遊戲就是這樣，講起來很平淡，可是實際上玩時，其實蠻有樂趣的，放假沒事的話，不妨互相餵食一下吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 你胖你先吃

你胖你先吃 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Crazyant

Crazyant 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.1 以上

iOS 7.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「你胖你先吃」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

在遊戲開始前可滑動上方的人像選取角色，不過只開放兩個免費使用。點擊下方的按鈕開始遊戲。

初次玩有教學，兩個人可以看一下蠻簡單的。

兩人由角色後方分別控制手上的竹籤去叉上方掉下來的食物，叉到後想辦法塞到對方的嘴裡，但是被塞的人也可以進行反抗，一樣用手上的竹籤可以去撥掉對方叉到的食物。

大享堡很有份量，一下就能填入 4 點，吃到滿 10 點就算輸了哦！

被餵飽就會口吐白沫啦！