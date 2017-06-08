很多人生在台灣也身在台灣，可是卻不會講也聽不懂台語，如果想學學的話，有空可以到「iTaigi 愛台語」這個網站來看一看，它是一個集眾人智慧的台語發音查詢網站，裡頭所提供的詞彙有些來自「臺灣閩南語常用詞辭典」、有些來自「台文華文線頂辭典」，而絕大部份則是來自廣大網友的貢獻。
想知道什麼都可以試著查看看，但不保證一定查得到，發音大多都是比較偏口語化的，在日常生活中就可以運用，因為是一個開放的平台，所以也許會發現有些發音可能與認知有所差異，網站讓使用者可以透過「按呢講好」與「按呢怪怪」的按鈕來進行反饋，當同一個詞彙有多種說法時，程式就會依每個詞彙投票的狀況來進行排序，讓使用者可以去做參考。
如果你認為有更好的講法或是你的台語很厲害，也可以發揮你的台語能力，讓更多人學習更多的台語詞彙。大部份的詞彙還有提供使用例句，有機會可以學到一些諺語或是日常用句，對於想學習台語的朋友是一個蠻不錯的平台，另外還有特別為寶可夢規劃專區，可以學到各種寶可夢名稱的台語唸法，也是挺有趣的唷！
- 網站名稱：iTaigi 愛台語
- 網站網址：https://itaigi.tw/
網站畫面：
開啟網站就可以輸入想查詢的華語，或者下面黑色區塊也有一些最近新增的台語新詞可以看看。
同一個詞彙可能會有多種說法，例如查詢「不知道」就可以看到所有關鍵字跟「不知道」有關的內容，點擊後方的播放鍵可聽發音，或也可查看例句。如果覺得發音很好，可以按下「按呢講好」，覺得好像不太對勁就按下「按呢怪怪」。
例句的部份則可以學到該怎麼運用在句子中，而且例句都蠻日常的，甚至還可以學到諺語哦！
在右上角的「抱去摸」可以查看跟寶可夢有關的各種名稱台語的唸法。
如果你台語真的很不錯，也可以到「我很會」裡貢獻一下哦！這裡有許多字詞等著被台語發音啊～
不過似乎需要會教育部的臺語漢字跟台羅，才能成為台語達人。
有興趣的話，可以查查「什麼」，但要小心會被 Google 小姐嗆聲哦！XD