自從智慧型手機普及後，照片合成不再只是會用 Photoshop 的人的專利，各種操作簡單的、功能強大的照片編輯 App 隨便搜尋都一堆堆任君選擇，但通常在使用這類 App 時多少還是會需要有一點技巧或是美感，可是！用「Photo Lab」你什麼都不用想，只要挑好要套用的合成圖或特效，再把照片丟進去，然後…抖蕊咪搜～（整個花媽上身）一張超特別的合成照就完成了！

真的是簡單到爆炸，而且可以選擇的合成特效真是無敵多，一般常見的藝術畫特效濾鏡或是特殊的合成相框、雙重曝光、蒙太奇、趣味貼圖…等，喜歡熱鬧一點的話還有許多的 GIF 動圖效果可以選用，更誇張的是所有的特效都可重複組合使用，讓你一張照片可以合成再合成再加上動態效果，整個超豐富。

所有的特效都會自動套用相當聰明，完全不需要手動再進行任何的調整，效果已經很完美了，就算你真想調它也沒那功能啦！只是大家經驗都很老到了，肯定會想到這麼棒的程式在雙平台皆可免費下載使用，想必有什麼限制對吧！

沒錯，除了在右下角有固定的浮水印外，還會不時的跳出廣告與完整版的宣傳頁干擾使用，而且此款程式必須連網使用，所以也沒辦關閉網路來逃離廣告的攻擊哦！但浮水印的部份可在看過廣告影片後暫時去除，有需要的朋友可參考一下，真的覺得很好用的話，付費取得完整版就能永除後患啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Photo Lab

Photo Lab 軟體語言： 英文

英文 開發人員： VicMan LLC

VicMan LLC 官方網站： http://android.pho.to/

http://android.pho.to/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 因裝置而異

iOS 8.1 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在「類別」裡可以看到超多的合成特效，點入有興趣的類別可看到更多項目。

選擇想要套用的效果後，再從相簿選擇照片或用相機拍照，可再調整一下照片要使用的範圍，然後按下「V」。

稍等一下下程式就會自動合成，由右下角還可再進一步加入動畫特效或是其它的藝術效果。

點擊右上角的按鈕即可選擇儲存或分享，免費版本在右下角會有浮水印，點擊浮水印會先問是否要升級完成版，選擇「Not now」後就會出現如右圖的詢問視窗，看是否要看個廣告影片暫時去除浮水印。

選擇儲存的話，又會看到全版的完整版功能說明而且沒有「x」可以按，請拉至最底下按那串文字即可回到主程式。

使用當中也會偶有廣告，大家就請自己閃躲了。最後就來看看幾張照片，這些都是直接套用特效沒有做過任何的調整哦！

下圖就是合成再合成的實際範例。

下面則是使用雙重曝光後再加入 GIF 效果。