這幾天不知道大家有沒有在網路上看到一些有點恐怖又有點獵奇的人像圖，它們可能都是透過「fotogenerator」這個網站製作出來的。

只要在網站上用黑色筆畫出線條畫，不論畫的多美或多奇特，網站都會自（ㄖㄣˋ）動（ㄒㄧㄥˋ）的幫你加上頭髮、五官、皮膚及衣服…等，產生一幅令人難以言喻的人像畫。

真心不騙，真的從來沒看過這麼讓人難以形容的畫像，甚至有種陰風陣陣的感覺，根本就不可能會有像範例圖那樣完美的成品吧！這個網站必須加上 18 禁的標語才對啊！

網路上還有很多人會嘗試畫一些卡通人物像是哆啦 A 夢，想當然爾得到的也是相當無法忍受的結果，好奇的朋友可用「fotogenerator」當關鍵字去 Google 搜尋圖片就可以看到一些相關的圖，看完如果大家仍躍躍欲試的話，建議請先把家裡的小孩安頓好，不要讓他們看到你的畫，避免半夜做惡夢唷！！



網站畫面：

開啟網站會先看到一幅範例畫，我們自己畫的也能變這樣嗎？…嘿！按下「clear」試試吧！

清空畫布後，就利用滑鼠在「INPUT」的地方畫上人像，再按下中間的「process」轉換後的成品就會出現在「OUTPUT」裡。但有時會出現錯誤訊息，可多按幾次總是會成功的，而且等待時，會有一種期待又害怕的感覺，好複雜的心情呀～

嗯…似乎是線條留白太多，程式無法判斷哪裡是頭髮、哪裡是衣服，所以大部份都填入了膚色。沒關係，再修改一下好了。

在頭髮跟衣服的地方多畫幾筆，頭髮就比較明顯了吧！但是等一下！身體的部份為什麼有種熟悉的感覺呢…這不就是傳說中的沙威瑪嗎？！XD 好的！如果覺得已經是佳作了，就按下「save」將它保存下來吧！

後來試了幾次，發現轉換出來的人像被大範圍填入膚色的機率很高，那最適合畫的應該就是那位了吧！大家看的出來畫的是誰嗎？XDDDDD

答案是咕嚕！我很努力了，但轉出來像某位老先生耶…結果看起來都很可怕對吧！說真的這篇寫的我心裡很不舒爽，需要去看點美的東西才行了。