要使用手機撥打電話時，需要先開啟「電話」功能，再找到要撥打的聯絡人或是開啟撥號鍵盤輸入電話號碼，這個步驟對年輕人來說其實並不困難，但對於長輩或是常需要打電話的人來說，還是稍嫌麻煩的。

不妨考慮用「Simple Dialer Widget」把撥號鍵盤放到桌面上，直接就能撥打電話、查看最近的通話紀錄或是聯絡人清單。聯絡人清單的部份可設定只顯示加入最愛的幾個電話，所以若能事先幫長輩將重要的聯絡人、常聯絡的對象加入最愛清單，就可以大大減少他們在撥電話時的困擾。

字體要多大就有多大，不會有看不清楚的問題，但當然還是會受到螢幕顯示空間的限制，字體大的太 Over 也是會出框的，請自行斟酌調整唷！聯絡人名字的部份同樣可調整字體大小，眼力比較不好的長輩也能輕鬆用啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simple Dialer Widget

Simple Dialer Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MYCOLORSCREEN

MYCOLORSCREEN 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 3.0 以上

Andorid 3.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Dialer Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後直接將「Simple Dialer Widget」小工具加入桌面，可自訂小工具的外觀配色、字體大小以及要顯示的功能項目，設定完成按下「SAVE」。字體大小的部份直接輸入數字即可，測試時撥號鍵盤最大差不多就在 65 左右，再大的話數字就會顯示不完整，但不同手機可能有所差異，大家可自行增減哦！（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 小工具的尺寸要多大都可以手動調整。

第3步 由上方可切換查看通話紀錄與聯絡人清單。

第4步 若覺得字體太小或是有調整什麼的話，就在撥號鍵盤的左下角開啟選單，點入「Widget configuration」就可以再進行調整。

第5步 通話紀錄與聯絡人的字體也可以調大，聯絡人的部份只顯示常用的幾個就會更方便使用哦！若要找其他的聯絡人只要點擊下方的按鈕即可開啟通訊錄。