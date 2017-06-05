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Simple Dialer Widget 手機桌面快速撥號工具（Android）

要使用手機撥打電話時，需要先開啟「電話」功能，再找到要撥打的聯絡人或是開啟撥號鍵盤輸入電話號碼，這個步驟對年輕人來說其實並不困難，但對於長輩或是常需要打電話的人來說，還是稍嫌麻煩的。

不妨考慮用「Simple Dialer Widget」把撥號鍵盤放到桌面上，直接就能撥打電話、查看最近的通話紀錄或是聯絡人清單。聯絡人清單的部份可設定只顯示加入最愛的幾個電話，所以若能事先幫長輩將重要的聯絡人、常聯絡的對象加入最愛清單，就可以大大減少他們在撥電話時的困擾。

字體要多大就有多大，不會有看不清楚的問題，但當然還是會受到螢幕顯示空間的限制，字體大的太 Over 也是會出框的，請自行斟酌調整唷！聯絡人名字的部份同樣可調整字體大小，眼力比較不好的長輩也能輕鬆用啦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Simple Dialer Widget
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MYCOLORSCREEN
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 3.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Dialer Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 安裝後直接將「Simple Dialer Widget」小工具加入桌面，可自訂小工具的外觀配色、字體大小以及要顯示的功能項目，設定完成按下「SAVE」。字體大小的部份直接輸入數字即可，測試時撥號鍵盤最大差不多就在 65 左右，再大的話數字就會顯示不完整，但不同手機可能有所差異，大家可自行增減哦！（如何新增桌面小工具：可參考此篇

 

第2步 小工具的尺寸要多大都可以手動調整。

 

第3步 由上方可切換查看通話紀錄與聯絡人清單。

 

第4步 若覺得字體太小或是有調整什麼的話，就在撥號鍵盤的左下角開啟選單，點入「Widget configuration」就可以再進行調整。

 

第5步 通話紀錄與聯絡人的字體也可以調大，聯絡人的部份只顯示常用的幾個就會更方便使用哦！若要找其他的聯絡人只要點擊下方的按鈕即可開啟通訊錄。

 

 

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