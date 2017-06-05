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「照片尺寸達人」在手機上也可以批次縮圖（Android）

如果想將大量的照片或圖片統一修改尺寸的話，一般都會在電腦上處理，不論是下載專門的縮圖工具或是利用 PhotoShop 來批次處理都可以，但若臨時需將手機中的照片進行縮圖傳送，手邊又沒電腦可以使用時，該怎麼辦呢？！

交給「照片尺寸達人」就 OK 啦！它是一款超方便又好用的圖片尺寸調整器，可一次選取多張照片進行批次縮圖作業，同時又能保有圖片的畫質，可用比例或直接設定需要的尺寸大小來進行縮圖，處理好的照片會使用原檔名加上新尺寸後另存新檔，完全不會影響到原來的照片。

縮完還可以跟原圖做比對，幾乎看不出差別。這些調整過尺寸的照片會被存放在特定的資料夾中，不會被混在手機相簿裡，透過程式內的資料夾就能找到它們，並可一次選取多張照片進行分享。若是選取單張照片除了可縮圖外還能指定尺寸進行裁切，對於常需在手機上傳送大量照片的人來說是一款蠻方便的輔助工具。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：照片尺寸達人
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：farluner apps
  • 官方網站：http://www.simpleimageresizer.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「照片尺寸達人」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片。若要選取多張照片，先在第一張照片上長按後，就可以繼續選取其它照片，選好後再按「開啟」。

 

第2步 點擊右上角的「縮圖」圖示，選擇需要的縮圖比例或特定長寬。點擊「客製」可手動輸入需要的數值。

 

第3步 接著程式就會開始縮圖，圖數量多時會需要一點時間哦！完成後就會在上面顯示省下了多少空間。

 

第4步 點入單張照片可與原圖比較看看。點擊右上角的「分享」圖示就能直接將縮圖後的照片傳送出去囉！

 

第5步 若只選取單張照片則可使用上方的裁切工具，先裁切後再進行縮圖。可手動調整裁切範圍或是直接設定需要的特定長寬比例。

 

第6步 確定範圍後按下「SAVE」即完成裁切縮圖，在下方可選擇更換檔名或覆蓋原圖。

 

第7步 縮圖後的檔案會另存在「PhotoResizer」的資料夾下，不會顯示在相簿中，可在「調整大小的照片」裡找到它們，在這邊可以選取多張進行分享或是刪除。

 

 

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  1. PTT鄉 說道：
    06-06, 2017 at 下午 12:24.27

    請問一下iphone嗎？不過需要以下幾個條件：
    1. 有”全選”按鍵可以選擇照片。
    假如沒有的話，至少能像iphone相簿中的滑動選取，一次一張慢慢點照片，
    會點到起笑…

    2. 不要倒序排列。
    很多修圖APP死在這點，像是MagicResize、CropSize、Batch Phote Resizer

    照片排列要”由舊到新”，而不是”從新到舊”。
    “由舊到新”的話，可以直接從內建iphone相簿中一鍵上傳到evernote

    3. 不閃退。
    符合第1和第2點的，就只剩OneEdit Pro了。
    之前舊版，讀太多相片閃退GG (因為我的相簿有上千張相片，只好按日期選)
    然後修太多圖閃退GG (然後一直測試到大概上限200張左右不閃退)

    最近新版更新，更讓我崩潰，
    結果就是，他一讀相簿就閃退GG了。

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