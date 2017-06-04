關於日文五十音的學習 App，可以在 Google Play 裡找到超多的選擇，但如果你偏愛簡潔有力的學習方法，倒是可以來看看這款「日語五十音圖」。

其從介面的設計、編排到功能的規劃全都圍繞在＂簡單＂兩個字上，對於正在學習平假名、片假名的朋友來說是蠻不錯的輔助工具，提供全真人發音，可從頭到尾連續播放或是只單聽某段、某行的發音，也可以單擊單一假名反覆聽取發音。

提供清音、濁音與拗音，平假名與片假名可一鍵切換，長按假名則可顯示筆順動畫，可一邊看一邊拿紙筆跟著練習。而通常我們順著念或順著抄寫五十音看起來都沒問題，但若是要打亂順序跳著來時，就可能會想不起來假名的發音或寫法，此時就可以利用「記憶卡片」功能來練習，使用亂序排列由程式隨機顯示假名，就能反覆考驗你對五十音的熟悉度囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日語五十音圖

日語五十音圖 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： ncheng8835

ncheng8835 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 可離線使用，但筆順資源檔需事先連線下載。

可離線使用，但筆順資源檔需事先連線下載。 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「日語五十音圖」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到五十音圖，點擊左上角的按鈕可播放列表中的所有假名發音，也可播放某一段或某一行的發音，點擊假名則可播放單音。長按假名可顯示筆順，但初次使用需先下載筆順資源檔，之後就可以離線使用了。

下載完成後就可以查看筆順了，跟著筆順動畫一起學習怎麼寫五十音吧！由右上方可切換成片假名，另外也提供濁音與拗音唷！

由左上角可展開左側選單，「記憶卡片」可用來練習或做小測驗，在卡片上方可切換平假名或片假名，也可以聽取發音或顯示筆順。

往左或右滑動即可切換下一個假名。

全部都看完後可選擇重新來一遍或是打亂順序再一次。點擊右下角的「＋」可自訂練習內容與排序方式。不過卡片上會固定顯示羅馬拼音，目前無法關閉該功能，若想考驗自己對發音的熟悉度，可自己將羅馬拼音擋起來哦！