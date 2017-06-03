美國一位好萊塢的喜劇演員 Jerry Seinfeld 曾說過他成功的祕訣，就是在牆上掛上一個月曆，然後當每天完成任務時就在日期劃上一個標記，持續做上幾天就可以得到一個鎖鏈，只要堅持下去這條鎖鏈就會越來越長，而你要做的就是不要讓這條鎖鏈斷掉。

「Goal Tracker & Habit List」的創作靈感就是由此而來，你可以建立任何想要培養的習慣或是要執行的目標任務，為它設定執行頻率以及期限或次數，程式就會在該執行前通知你，督促你定時完成該做的事，而你要做的就是完成它，然後在月曆上打個 ✓！

若沒做到就打個 ✕，程式就會自動統計最高連續達成的天數以及最近連續達成的天數供你參考，看著月曆打上連續的 ✓ 應該會蠻有成就感的，如果你能感受到這種成就感，那這款 App 就適合你用，還可在桌面放上小工具，不需開啟主程式也可查看或是做記錄，相當方便。

不論是想要培養運動的習慣、看書的習慣或是早睡的習慣…，任何習慣的養成都是需要靠意志力來累積的，要堅持才有可能會成功哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Goal Tracker & Habit List

Goal Tracker & Habit List 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Intrasoft

Intrasoft 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Goal Tracker & Habit List」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 第一次使用會自動進入建立新目標的畫面，依欄位填入或選擇項目即可按右上角的「SAVE」儲存。重複頻率的部份可選擇天、週、月、年，後面則可手動輸入單位。預設的「Forever」代表沒有完成的期限，可永遠的執行下去，也可以指定結束日期或是以次數為目標。提醒時間則有多種不同的選擇。

第2步 建立完成後即可在列表中看到它，點入就能開啟月曆，完成時在日期上點擊一次可打「✓」，雙擊則可打「✕」。

第3步 當累積執行一段時間後，看到都是「✓」是不是就有種成就感呢？在列表上程式會列出最近連續達成、最佳連續達成的天數，還有目前的總天數與達成天數供你參考。

第4步 展開左側選單，可切換主畫面要顯示的資訊，可改為週曆或月曆的顯示方式。另外可將目標清單匯出至 Dropbox、Google Drive 備份。

第5步 「Settings」裡則有一些細項可以做修改，例如修改每週的第一天、通知鈴聲、在主畫面要顯示的內容資訊…等。

第6步 有兩種小工具可加入桌面，有幾個目標在進行就可以顯示幾個。週曆的部份可直接在小工具上點擊打「✓」或「✕」很方便哦！（如何新增桌面小工具：可參考此篇）