「Fill6」是一款將立方體擬人化的翻轉填色遊戲，被賦予生命的立方體 Fill 是一個喜歡吃巧克力棒的男孩，當然不免俗的又跟媽媽分散而步上了尋親之旅，而在找媽媽的路上又會遇到什麼艱難的挑戰呢？

手機遊戲界的尋親故事中，主角總是艱辛的，而純白色的 Fill 也不例外，它必須一次又一次的依照天公伯（其實就是開發者）的指示，將自己的身體沾染上各種不同的顏料，達成條件才能越來越接近回家的路，為什麼要欺負 Fill 呢？它只是個想回家的孩子呀～～～（馬景濤式的吶喊）

總關卡數並不明朗，代表著 Fill 的回家之路遙遙，每個關卡都有指定要沾上的顏色以及數量，玩家透過翻轉立方體，將六個面填上指定的顏色後即可過關，但必須小心已填上顏色的面再碰到顏料原本的顏色就會被覆蓋掉，因為有的顏料只能被沾染一次，有的則可無限次數的使用，若現存的顏料已不足用來過關，則該關卡將宣告失敗！

而且還必須受到步數的限制，其實要三星過關並不容易，相當考驗玩家的空間感與觀察力，遊戲可免費下載且可離線遊玩，有興趣的朋友就一起來挑戰看看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fill6

Fill6 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Shunsuke Ogawa

Shunsuke Ogawa 官方網站： http://ototo.io/fill6/

http://ototo.io/fill6/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

最初會看到有關 Fill 的介紹以及簡單的故事起源，點擊螢幕就可以逐步進入遊戲的世界。

滑動即可翻轉 Fill 前進關卡，從第一關開始。

向著想移動的方向滑動即可控制 Fill 翻轉，觸碰到顏料時 Fill 就會沾上該顏色。

上方會有該關卡的指定顏色與數量，右上角則是剩餘步數，在步數內完成即可過關，並會依表現發給對應的星星數。

慢慢的會加入越來越多的顏色。像左圖地板上的顏料，一格一格整齊的狀態，代表每一格只能被沾過一次，而右圖像是溢出來的顏料則可被反覆沾染。

有時候關卡中會出現「蘑菇」吃了可增加移動步數，但要小心暗色的有毒蘑菇吃了可能會喪命啊！目前卡在 13 關一直無法前進，所以後面還有什麼有趣的機關現在仍無法得知，就交給各位厲害的玩家自己來挖掘囉！