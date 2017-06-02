濾鏡是最快、最容易可以把平凡的照片變不平凡的方法，新上架的 Palette 系列相機 App，以夢幻巴黎、純潔蒂芙尼、清新奈良為主題各別推出獨立的程式，讓喜歡使用濾鏡的朋友，可依自己的喜好選擇下載。

「Palette Paris 夢幻巴黎」是以粉紅色系為主的濾鏡，套用在照片上立即就有像糖果般的甜蜜滋味，用來自拍瞬間展現少女心，情侶合照立馬充滿幸福的粉紅泡泡。「Palette Tiffany 純潔蒂芙尼」是以粉綠色為主的奶油濾鏡，模擬婚禮的幸福氛圍，不同層次的淡暖色調看起來時尚又溫馨。而「Palette Nara 清新奈良」則利用粉藍色系打底創造出帶有日系風格的清新感，能快速增添照片的明亮感。

這三款相機 App 都各提供 10 款濾鏡，用來拍照的話，選用後直接就能在螢幕上看見效果，自拍時可呈現自然的柔膚特效，也適合用來拍攝風景、食物、天空、婚禮主題、花朵…等，而相簿中原本暗淡、背光的照片，透過 Palette 系列 App 也能輕鬆美化唷！



操作畫面：

三款的操作方式都一樣，以「Palette Paris」為例。可選擇拍照或是由相簿選取照片，若選擇拍照可直接在下方選擇喜歡的濾鏡效果，並可透過拉桿調整強度。

由相簿選入照片也一樣，直接在下方就可以選擇濾鏡效果，左圖未套用濾鏡，右圖套用後，整個就超有粉色少女的感覺了！預設強度都在 70，若覺得太柔膚的話可適當降低強度。

另外還有八種編輯功能，亮度、對比、飽和、色溫…等，一樣使用拉桿來調整，編輯完成按右上角的「Save」即可儲存或選擇分享。

以下是原圖與三種主題濾鏡的對比圖，為了讓大家比較容易看出差異，所以沒有調降強度，皮膚會有點曝光的感覺，實際上強度再往下調一些就會比較自然哦！大家可以試試。